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Продажа офисных помещений в Гродно, Беларусь
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45 объектов найдено
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Офис 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
2 026 м²
Количество этажей 3
€ 254,606
Административно-складской комплекс состоит из 3 отдельностоящих капитальных строений: 1.Скла…
Офис 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
198 м²
1/5 Этаж
€ 174,200
Продаются два совмещенных помещения в цокольном этаже элитного дома 2018 года постройки в са…
Офис
Гродно, Беларусь
79 м²
1/5 Этаж
€ 69,835
Продается помещение в цокольном этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре город…
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
69 м²
2/5 Этаж
€ 62,742
Продается помещение на 2 этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре города Гродн…
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
2/5 Этаж
€ 39,100
Продается помещение на 2 этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре города Гродн…
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
69 м²
Количество этажей 2
€ 62,742
Продается помещение на 2 этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре города Гродн…
Офис
Гродно, Беларусь
43 м²
Количество этажей 2
€ 39,100
Продается помещение на 2 этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре города Гродн…
Офис 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
198 м²
Количество этажей 1
€ 174,200
Продаются два совмещенных помещения в цокольном этаже элитного дома 2018 года постройки в са…
Офис
Гродно, Беларусь
79 м²
Количество этажей 1
€ 69,835
Продается помещение в цокольном этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре город…
Офис
Гродно, Беларусь
516 м²
2/3 Этаж
€ 421,873
Продаются нежилые помещения в трехэтажном здании, расположенные на втором, третьем этажах и …
Офис
Гродно, Беларусь
53 м²
Количество этажей 1
€ 3
Офисное помещение и склад, площадью 52,6 кв.м. Площадь офиса- 27,6 кв.м., склад- 25 кв.м., …
Офис
Гродно, Беларусь
612 м²
Количество этажей 2
€ 3
Общая площадь здания 611,9 кв.м. +площадка 0,4565 Га. Назначение- Здание административно- х…
Офис 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат
219 м²
3/3 Этаж
€ 140,942
Сдается в аренду/продается торговое помещение площадью 219,8 кв.м., расположенное на третьем…
Офис 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат
219 м²
Количество этажей 3
€ 4
Сдается в аренду торговое помещение площадью 219,8 кв.м., расположенное на третьем этаже тор…
Офис 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат
219 м²
Количество этажей 3
€ 140,942
Продается торговое помещение площадью 219,8 кв.м., расположенное на третьем этаже торгового …
Офис 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат
1 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 1
€ 9
Аренда. Торгово-офисное помещение на ул.Титова, 14. Торговое, офисное помещение на первом э…
Офис 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат
1 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 1
€ 186,408
Продажа. Торгово-офисное помещение на ул.Титова, 14. Торговое, офисное помещение на первом …
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
Количество этажей 1
€ 8
Сдаётся в аренду административно- торговое помещение на улице Дзержинского 125 Б. Объект рас…
Офис 9 комнат
Гродно, Беларусь
9 Количество комнат
1 ванных комнат
138 м²
Количество этажей 1
€ 5
Сдаём в аренду помещение на первом этаже с отдельным входом под магазин или другое назначени…
Офис 6 комнат
Гродно, Беларусь
6 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 3
€ 8
Аренда. Торгово-офисное помещение на пер. Дзержинского, 9 Торговое, офисное помещение на …
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 0
Офис 5 комнат
Гродно, Беларусь
5 Количество комнат
85 м²
1/9 Этаж
€ 58,196
Продается помещение административного назначения в г.Гродно, по ул.Брикеля, 16. Помеще…
Офис 7 комнат
Гродно, Беларусь
7 Количество комнат
533 м²
1/4 Этаж
€ 359,176
Месторасположение: г.Гродно, ул. Мостовая, 39 (здание бывшего дворца Моравских), исторически…
Офис
Гродно, Беларусь
533 м²
Количество этажей 4
€ 359,176
Месторасположение: г.Гродно, ул. Мостовая, 39 (здание бывшего дворца Моравских), исторически…
Офис
Гродно, Беларусь
159 м²
Количество этажей 2
€ 6
Сдаётся в аренду административно- торговые помещения на ул. М. Горького, 91Б общей площадью…
Офис
Гродно, Беларусь
69 м²
Количество этажей 1
€ 9
Сдаётся в аренду административно- торговое помещение на улице Дзержинского 125 А. Объект рас…
Офис
Гродно, Беларусь
55 м²
Количество этажей 1
€ 9
Сдаётся в аренду административно- торговое помещение на улице Дзержинского 125 А. Объект рас…
Офис
Гродно, Беларусь
930 м²
Количество этажей 2
€ 10
Сдаётся в аренду многофункциональные помещение в историческом центре с развитой инфраструкту…
Офис
Гродно, Беларусь
582 м²
Количество этажей 4
€ 7
Здание находится в центре города, есть лифты, санузел. Все коммуникации центральные. На 1 эт…
Офис
Гродно, Беларусь
5 296 м²
Количество этажей 3
€ 100,024
Помещения на входе в Центральный рынок в Гродно: Продажа и Аренда: Продаем п…
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