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Купить магазин в Гродно, Беларусь

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16 объектов найдено
Магазинв Гродно, Беларусь
Магазин
Гродно, Беларусь
149 м² 3/3 Этаж
€ 95,477
Продается торговое помещение площадью 149,0 кв.м., расположенное на третьем этаже торгового …
Магазин 4 комнатыв Гродно, Беларусь
Магазин 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат 114 м² 1/7 Этаж
€ 186,408
Продажа. Торгово-офисное помещение на ул.Титова, 14. Торговое, офисное помещение на первом э…
Магазинв Гродно, Беларусь
Магазин
Гродно, Беларусь
149 м² Количество этажей 3
€ 95,477
Продается торговое помещение площадью 149,0 кв.м., расположенное на третьем этаже торгового …
Магазинв Гродно, Беларусь
Магазин
Гродно, Беларусь
140 м² Количество этажей 2
€ 4
Аренда. Торговое помещение в супермаркете Сдаем в аренду торговое помещение площадью 140 …
Магазин 4 комнатыв Гродно, Беларусь
Магазин 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат 1 567 м² Количество этажей 3
€ 1,218,470
В продаже здание специализированное розничной торговли. Заселенное арендаторами! Общая площа…
Магазинв Гродно, Беларусь
Магазин
Гродно, Беларусь
120 м² Количество этажей 2
€ 4
Сдаем в аренду торговое помещение площадью 120 кв.м., расположенное на втором этаже супермар…
Магазинв Гродно, Беларусь
Магазин
Гродно, Беларусь
100 м²
€ 34,554
Участок с фундаментом под бизнес Местонахождение: — г. Гродно, ул. Издательская, 28; &…
Магазинв Гродно, Беларусь
Магазин
Гродно, Беларусь
76 м² Количество этажей 3
€ 100,024
Помещения на входе в Центральный рынок в Гродно: Продажа и Аренда: Продаем помещения разной …
Магазин 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 76 м² 1/3 Этаж
€ 80,928
Помещение с отдельным входом со стороны Центрального рынка под магазин, общепит, сферу услуг…
Магазин 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 439 м² Количество этажей 3
€ 6
Готовое помещение в торговом центре «АЛМАЗ», в центральной части города Гродно. …
Магазин 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 0
A room with a separate entrance from the Central Market for a store, catering, services, off…
Магазин 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² Количество этажей 1
€ 80,928
Помещение с отдельным входом со стороны Центрального рынка под магазин, общепит, сферу услуг…
Магазин 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 1/10 Этаж
€ 72,744
Продается административно-торговое помещение г.Гродно ,ул.Наполеона Орды д.7. Расположено на…
Магазин 2 комнатыв Гродно, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 100 м² 2/2 Этаж
€ 118,210
Новое торговое помещение с арендатором Продается часть торгового помещения (от 100 кв.м. по …
Магазин 1 комнатав Гродно, Беларусь
Магазин 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 101 м² 1 Этаж
€ 119,392
Готово к использованию. С арендатором. Месторасположение: г.Гродно, пр-т Клецкова, 11А (за р…
Магазин 1 комнатав Гродно, Беларусь
Магазин 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 192 м² 1 Этаж
€ 226,963
Готово к использованию. С арендатором (арендует с 2011 года). Месторасположение: г.Гродно, п…

Параметры недвижимости в Гродно, Беларусь

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