Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Гродненская область
Гродно
Магазины
Купить магазин в Гродно, Беларусь
Магазин
Очистить
16 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Магазин
Гродно, Беларусь
149 м²
3/3 Этаж
€ 95,477
Продается торговое помещение площадью 149,0 кв.м., расположенное на третьем этаже торгового …
Магазин 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат
114 м²
1/7 Этаж
€ 186,408
Продажа. Торгово-офисное помещение на ул.Титова, 14. Торговое, офисное помещение на первом э…
Магазин
Гродно, Беларусь
149 м²
Количество этажей 3
€ 95,477
Продается торговое помещение площадью 149,0 кв.м., расположенное на третьем этаже торгового …
Магазин
Гродно, Беларусь
140 м²
Количество этажей 2
€ 4
Аренда. Торговое помещение в супермаркете Сдаем в аренду торговое помещение площадью 140 …
Магазин 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат
1 567 м²
Количество этажей 3
€ 1,218,470
В продаже здание специализированное розничной торговли. Заселенное арендаторами! Общая площа…
Магазин
Гродно, Беларусь
120 м²
Количество этажей 2
€ 4
Сдаем в аренду торговое помещение площадью 120 кв.м., расположенное на втором этаже супермар…
Магазин
Гродно, Беларусь
100 м²
€ 34,554
Участок с фундаментом под бизнес Местонахождение: — г. Гродно, ул. Издательская, 28; &…
Магазин
Гродно, Беларусь
76 м²
Количество этажей 3
€ 100,024
Помещения на входе в Центральный рынок в Гродно: Продажа и Аренда: Продаем помещения разной …
Магазин 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
76 м²
1/3 Этаж
€ 80,928
Помещение с отдельным входом со стороны Центрального рынка под магазин, общепит, сферу услуг…
Магазин 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
439 м²
Количество этажей 3
€ 6
Готовое помещение в торговом центре «АЛМАЗ», в центральной части города Гродно. …
Магазин 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 0
A room with a separate entrance from the Central Market for a store, catering, services, off…
Магазин 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
Количество этажей 1
€ 80,928
Помещение с отдельным входом со стороны Центрального рынка под магазин, общепит, сферу услуг…
Магазин 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
69 м²
1/10 Этаж
€ 72,744
Продается административно-торговое помещение г.Гродно ,ул.Наполеона Орды д.7. Расположено на…
Магазин 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
100 м²
2/2 Этаж
€ 118,210
Новое торговое помещение с арендатором Продается часть торгового помещения (от 100 кв.м. по …
Магазин 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
101 м²
1 Этаж
€ 119,392
Готово к использованию. С арендатором. Месторасположение: г.Гродно, пр-т Клецкова, 11А (за р…
Магазин 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
192 м²
1 Этаж
€ 226,963
Готово к использованию. С арендатором (арендует с 2011 года). Месторасположение: г.Гродно, п…
Параметры недвижимости в Гродно, Беларусь
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты