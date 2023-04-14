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Купить производственное здание в Гродно, Беларусь

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8 объектов найдено
Производствов Гродно, Беларусь
Производство
Гродно, Беларусь
331 м² Количество этажей 2
€ 5
Помещение многофункциональное, площадью 330,8 кв.м. Объект состоит из производственного пом…
Производство 8 комнатв Гродно, Беларусь
Производство 8 комнат
Гродно, Беларусь
8 Количество комнат 2 534 м² 1/1 Этаж
€ 909,306
Производственное здание со складскими и административными помещениями: общая площадь здания …
Производствов Гродно, Беларусь
Производство
Гродно, Беларусь
2 534 м² Количество этажей 1
€ 3
Производственное здание со складскими и административными помещениями: общая площадь здания …
Производствов Гродно, Беларусь
Производство
Гродно, Беларусь
2 534 м² Количество этажей 1
€ 909,306
Производственное здание со складскими и административными помещениями: общая площадь здания …
Производствов Гродно, Беларусь
Производство
Гродно, Беларусь
€ 0
Production building for rent on the street. Lida, 15A in Grodno ( between traffic police and…
Производствов Гродно, Беларусь
Производство
Гродно, Беларусь
339 м²
€ 318,257
Продается специализированный комплекс зданий для ремонта и технического обслуживания автомоб…
Производствов Гродно, Беларусь
Производство
Гродно, Беларусь
9 м²
€ 409,188
Продаются производственные и складские помещения в городской черте (ул.Славинского). На терр…
Производство 6 комнатв Гродно, Беларусь
Производство 6 комнат
Гродно, Беларусь
6 Количество комнат 1 882 м² Количество этажей 2
€ 581,956
Производственное здание со складскими помещениями, СТО и подстанцией: Производственное здани…

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