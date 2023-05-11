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Склады в Гродненской области, Беларусь

Гродно
7
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10 объектов найдено
Склад 5 комнат в Гродно, Беларусь
Склад 5 комнат
Гродно, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 714 м²
Количество этажей 1
€ 163,895
Административно-хозяйственный комплекс в Гродно Возможна продажа по частям. Продажа в ра…
Склад 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Склад 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 2 026 м²
Этаж 2/3
€ 254,948
Продается комплекс зданий и сооружений (торгово-складская база) с большим земельным участком…
Склад в Гродно, Беларусь
Склад
Гродно, Беларусь
Площадь 2 026 м²
Количество этажей 3
€ 254,948
Административно-складской комплекс состоит из 3 отдельностоящих капитальных строений: 1.Скл…
Склад в Волковыск, Беларусь
Склад
Волковыск, Беларусь
Площадь 1 325 м²
Количество этажей 1
€ 1
Сдаётся в аренду здание специализированное складов, торговых баз, баз материально- техническ…
Склад 1 комната в Гродно, Беларусь
Склад 1 комната
Гродно, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 277 м²
Количество этажей 1
€ 3
Сдается в аренду сухой, неотапливаемый склад на ул. Лидской, 15А в Гродно (между ГАИ и ул. Л…
Склад 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Склад 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
€ 1,093
Сдается в аренду сухой склад-морозильник на ул. Победы, 31 в Гродно. Площадь склада примерно…
Склад 1 комната в Гродно, Беларусь
Склад 1 комната
Гродно, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 1
€ 5
Сдаем в аренду помещение с ямой под СТО автомобилей в Гродно, ул. Победы, 28. Площадь 41 кв.…
Склад в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Склад
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
€ 13,658
Здание бывшей школьной столовой-мастерской. Месторасположение: д. Заречанка, 49Б. (у дороги,…
Склад 1 комната в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 комната
Свислочский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
€ 109,264
Продается капитальное строение общей площадью 450 кв.м. со степенью готовности- 90%, располо…
Склад в Гродно, Беларусь
Склад
Гродно, Беларусь
Площадь 1 060 м²
€ 289,549
Здание складов, баз торговых, МТС, хранилищ г. Гродно, ст. Лососно, 28 Общая площадь: 1…
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