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Беларусь
Гродненская область
Производственные помещения
Производственные здания в Гродненской области, Беларусь
Гродно
9
Производство
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20 объектов найдено
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Производство
Гродно, Беларусь
300 м²
1
€ 819
Помещение на 1 этаже с отдельным входом, а также есть подъемные ворота в торце здания, что п…
Производство
Зельва, Беларусь
711 м²
€ 5,463
Продаётся достопримечательность г. Зельва “Водяная мельница”. Здание не является…
Производство
Гродно, Беларусь
206 м²
1
€ 50,079
Продается помещение бытового обслуживания населения общей площадью 206,4 кв.м , расположенно…
Производство
Гродно, Беларусь
206 м²
3
€ 50,079
Продается помещение бытового обслуживания населения общей площадью 206,4 кв.м , расположенно…
Производство
Минойты, Беларусь
1 665 м²
€ 122,922
Продажа комплекса зданий под деревообрабатывающее производство Гродненская обл, Лидский райо…
Производство
Ошмяны, Беларусь
10 306 м²
€ 104,711
Земельный участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности г. Ошмяны, ул.…
Производство
Краковка, Беларусь
100 м²
1/1
Цена по запросу
Продается (сдается в аренду) административно-производственный складской комплекс (база) …
Производство 8 комнат
Гродно, Беларусь
8
2 534 м²
1/1
€ 910,530
Производственное здание со складскими и административными помещениями: общая площадь здания …
Производство
Гродно, Беларусь
2 534 м²
1
€ 3
Производственное здание со складскими и административными помещениями: общая площадь здания …
Производство
Гродно, Беларусь
2 534 м²
1
€ 910,530
Производственное здание со складскими и административными помещениями: общая площадь здания …
Производство 6 комнат
Волковысский сельский Совет, Беларусь
6
1 517 м²
1/1
€ 113,816
Продаётся комплекс объектов, в состав которого входят следующие объекты: 1) Здание специализ…
Производство 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
2
94 м²
1/1
€ 18,211
Продается насосная станция битумохранилища. Адрес: г. Волковыск, ул.Октябрьская. Площадь зас…
Производство
Кореличи, Беларусь
171 м²
1/1
€ 30,958
Продаются производственно-складские помещения в гп.Кореличи Гродненской области. На продажу …
Производство
Гродно, Беларусь
339 м²
€ 318,686
Продается специализированный комплекс зданий для ремонта и технического обслуживания автомоб…
Производство
Сморгонь, Беларусь
17 м²
Цена по запросу
Продается участок 20 соток с несколькими строениями. Первое – одноэтажное блочное здан…
Производство
Гожский сельский Совет, Беларусь
14 м²
Цена по запросу
Продается нежилое кирпичное здание с верандой площадью 224,2 кв.м. и отдельно стоящими хозяй…
Производство
Сопоцкин, Беларусь
661 м²
1
€ 701,108
Продажа бизнеса — юридического лица, в том числе принадлежащего ему недвижимого имущес…
Производство
Гродно, Беларусь
9 м²
€ 409,739
Продаются производственные и складские помещения в городской черте (ул.Славинского). На терр…
Производство 6 комнат
Гродно, Беларусь
6
1 882 м²
2
€ 582,739
Производственное здание со складскими помещениями, СТО и подстанцией: Производственное здани…
Производство
Зельва, Беларусь
562 м²
2
€ 54,632
Продается отдельностоящее 2-этажное капитальное строение деревообрабатывающего произв…
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