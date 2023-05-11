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Производственные здания в Гродненской области, Беларусь

Гродно
9
Производство В архив
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20 объектов найдено
Производство в Гродно, Беларусь
Производство
Гродно, Беларусь
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
€ 819
Помещение на 1 этаже с отдельным входом, а также есть подъемные ворота в торце здания, что п…
Производство в Зельва, Беларусь
Производство
Зельва, Беларусь
Площадь 711 м²
€ 5,463
Продаётся достопримечательность г. Зельва “Водяная мельница”. Здание не является…
Производство в Гродно, Беларусь
Производство
Гродно, Беларусь
Площадь 206 м²
Этаж 1
€ 50,079
Продается помещение бытового обслуживания населения общей площадью 206,4 кв.м , расположенно…
Производство в Гродно, Беларусь
Производство
Гродно, Беларусь
Площадь 206 м²
Количество этажей 3
€ 50,079
Продается помещение бытового обслуживания населения общей площадью 206,4 кв.м , расположенно…
Производство в Минойты, Беларусь
Производство
Минойты, Беларусь
Площадь 1 665 м²
€ 122,922
Продажа комплекса зданий под деревообрабатывающее производство Гродненская обл, Лидский райо…
Производство в Ошмяны, Беларусь
Производство
Ошмяны, Беларусь
Площадь 10 306 м²
€ 104,711
Земельный участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности  г. Ошмяны, ул.…
Производство в Краковка, Беларусь
Производство
Краковка, Беларусь
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Цена по запросу
Продается (сдается в аренду) административно-производственный складской комплекс (база) …
Производство 8 комнат в Гродно, Беларусь
Производство 8 комнат
Гродно, Беларусь
Комнаты 8
Площадь 2 534 м²
Этаж 1/1
€ 910,530
Производственное здание со складскими и административными помещениями: общая площадь здания …
Производство в Гродно, Беларусь
Производство
Гродно, Беларусь
Площадь 2 534 м²
Количество этажей 1
€ 3
Производственное здание со складскими и административными помещениями: общая площадь здания …
Производство в Гродно, Беларусь
Производство
Гродно, Беларусь
Площадь 2 534 м²
Количество этажей 1
€ 910,530
Производственное здание со складскими и административными помещениями: общая площадь здания …
Производство 6 комнат в Волковысский сельский Совет, Беларусь
Производство 6 комнат
Волковысский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 6
Площадь 1 517 м²
Этаж 1/1
€ 113,816
Продаётся комплекс объектов, в состав которого входят следующие объекты: 1) Здание специализ…
Производство 2 комнаты в Волковыск, Беларусь
Производство 2 комнаты
Волковыск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/1
€ 18,211
Продается насосная станция битумохранилища. Адрес: г. Волковыск, ул.Октябрьская. Площадь зас…
Производство в Кореличи, Беларусь
Производство
Кореличи, Беларусь
Площадь 171 м²
Этаж 1/1
€ 30,958
Продаются производственно-складские помещения в гп.Кореличи Гродненской области. На продажу …
Производство в Гродно, Беларусь
Производство
Гродно, Беларусь
Площадь 339 м²
€ 318,686
Продается специализированный комплекс зданий для ремонта и технического обслуживания автомоб…
Производство в Сморгонь, Беларусь
Производство
Сморгонь, Беларусь
Площадь 17 м²
Цена по запросу
Продается участок 20 соток с несколькими строениями. Первое – одноэтажное блочное здан…
Производство в Гожский сельский Совет, Беларусь
Производство
Гожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 14 м²
Цена по запросу
Продается нежилое кирпичное здание с верандой площадью 224,2 кв.м. и отдельно стоящими хозяй…
Производство в Сопоцкин, Беларусь
Производство
Сопоцкин, Беларусь
Площадь 661 м²
Количество этажей 1
€ 701,108
Продажа бизнеса — юридического лица, в том числе принадлежащего ему недвижимого имущес…
Производство в Гродно, Беларусь
Производство
Гродно, Беларусь
Площадь 9 м²
€ 409,739
Продаются производственные и складские помещения в городской черте (ул.Славинского). На терр…
Производство 6 комнат в Гродно, Беларусь
Производство 6 комнат
Гродно, Беларусь
Комнаты 6
Площадь 1 882 м²
Количество этажей 2
€ 582,739
Производственное здание со складскими помещениями, СТО и подстанцией: Производственное здани…
Производство в Зельва, Беларусь
Производство
Зельва, Беларусь
Площадь 562 м²
Количество этажей 2
€ 54,632
  Продается отдельностоящее 2-этажное капитальное строение деревообрабатывающего произв…
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