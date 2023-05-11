Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Офисы

Продажа офисных помещений в Гродненской области, Беларусь

Гродно
40
Офис В архив
Очистить
54 объекта найдено
Офис 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Офис 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 2 026 м²
Количество этажей 3
€ 254,948
Административно-складской комплекс состоит из 3 отдельностоящих капитальных строений: 1.Скла…
Офис в Лида, Беларусь
Офис
Лида, Беларусь
Площадь 43 м²
Этаж 2/3
€ 34,600
Продается отличное просторное помещение для вашего бизнеса. Данное помещение подойдет как дл…
Офис 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Офис 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 5 173 м²
Этаж 1/7
€ 3,604,829
Продается отличный гостинично-ресторанный комплекс в Гродно! Комплекс представляет собой отд…
Офис 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Офис 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 198 м²
Этаж 1/5
€ 174,435
Продаются два совмещенных помещения в цокольном этаже элитного дома 2018 года постройки в са…
Офис в Гродно, Беларусь
Офис
Гродно, Беларусь
Площадь 79 м²
Этаж 1/5
€ 69,929
Продается помещение в цокольном этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре город…
Офис 1 комната в Гродно, Беларусь
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/5
€ 62,827
Продается помещение на 2 этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре города Гродн…
Офис 1 комната в Гродно, Беларусь
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/5
€ 39,153
Продается помещение на 2 этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре города Гродн…
Офис 1 комната в Гродно, Беларусь
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
€ 62,827
Продается помещение на 2 этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре города Гродн…
Офис в Гродно, Беларусь
Офис
Гродно, Беларусь
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
€ 39,153
Продается помещение на 2 этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре города Гродн…
Офис 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Офис 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
€ 174,435
Продаются два совмещенных помещения в цокольном этаже элитного дома 2018 года постройки в са…
Офис в Гродно, Беларусь
Офис
Гродно, Беларусь
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
€ 69,929
Продается помещение в цокольном этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре город…
Офис в Гродно, Беларусь
Офис
Гродно, Беларусь
Площадь 516 м²
Этаж 2/3
€ 422,440
Продаются нежилые помещения в трехэтажном здании, расположенные на втором, третьем этажах и …
Офис в Гродно, Беларусь
Офис
Гродно, Беларусь
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
€ 3
Офисное помещение и склад, площадью 52,6 кв.м. Площадь офиса- 27,6 кв.м., склад- 25 кв.м., …
Офис в Гродно, Беларусь
Офис
Гродно, Беларусь
Площадь 612 м²
Количество этажей 2
€ 3
Общая площадь здания 611,9 кв.м. +площадка 0,4565 Га. Назначение- Здание административно- х…
Офис 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Офис 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 219 м²
Этаж 3/3
€ 141,132
Сдается в аренду/продается торговое помещение площадью 219,8 кв.м., расположенное на третьем…
Офис 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Офис 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
€ 33,690
Продаются нежилые помещения коммерческого назначения. Офисы находится в жилом доме на первом…
Офис 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Офис 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 3
€ 4
Сдается в аренду торговое помещение площадью 219,8 кв.м., расположенное на третьем этаже тор…
Офис 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Офис 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 3
€ 141,132
Продается торговое помещение площадью 219,8 кв.м., расположенное на третьем этаже торгового …
Офис 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Офис 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
€ 186,659
Продается готовый бизнес. Торгово-офисное помещение по ул.Титова, 14 с арендатором (магазин…
Офис 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Офис 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
€ 33,690
Продаются нежилые помещения коммерческого назначения. Офисы находится в жилом доме на первом…
Офис 1 комната в Гродно, Беларусь
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
€ 8
Сдаётся в аренду административно- торговое помещение на улице Дзержинского 125 Б. Объект рас…
Офис 9 комнат в Гродно, Беларусь
Офис 9 комнат
Гродно, Беларусь
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
€ 5
Сдаём в аренду помещение на первом этаже с отдельным входом под магазин или другое назначени…
Офис 6 комнат в Гродно, Беларусь
Офис 6 комнат
Гродно, Беларусь
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
€ 8
Аренда. Торгово-офисное помещение на пер. Дзержинского, 9 Торговое, офисное помещение на …
Офис 1 комната в Гродно, Беларусь
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 0
Офис 5 комнат в Гродно, Беларусь
Офис 5 комнат
Гродно, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 85 м²
Этаж 1/9
€ 58,274
Продается помещение административного назначения в г.Гродно, по ул.Брикеля, 16.  Помеще…
Офис 7 комнат в Гродно, Беларусь
Офис 7 комнат
Гродно, Беларусь
Комнаты 7
Площадь 533 м²
Этаж 1/4
€ 359,659
Месторасположение: г.Гродно, ул. Мостовая, 39 (здание бывшего дворца Моравских), исторически…
Офис в Гродно, Беларусь
Офис
Гродно, Беларусь
Площадь 533 м²
Количество этажей 4
€ 359,659
Месторасположение: г.Гродно, ул. Мостовая, 39 (здание бывшего дворца Моравских), исторически…
Офис в Лида, Беларусь
Офис
Лида, Беларусь
Площадь 1 м²
Этаж 1/1
€ 91,053
К продаже предлагается участок земли 55 соток с законсервированным фундаментом под строитель…
Офис в Гродно, Беларусь
Офис
Гродно, Беларусь
€ 0
Сдается в аренду, ул. Горький, 73. Первый этаж, отдельный вход. Собственная ванная комната. …
Офис в Гродно, Беларусь
Офис
Гродно, Беларусь
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
€ 6
Сдаётся в аренду административно- торговые помещения на ул. М. Горького, 91Б общей площадью…
Realting.com
Перейти