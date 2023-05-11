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Кафе и рестораны в Гродненской области, Беларусь

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 3 ванных в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 3 ванных
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 630 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Аренда. Придорожный сервис на трассе М6: Минск-Гродно  Сдаем в аренду на длительный …
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