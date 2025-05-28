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Кондо с садом в Пномпене, Камбоджа

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2 объекта найдено
Кондо в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 43
Продаются дизайнерские апартаменты с 1 спальней и полной меблировкой, предлагающие много мес…
$131,206
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Кондо в Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Кондо
Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 33
Продаются дизайнерские апартаменты в самом центре города Пномпень под управлением пятизвездо…
$174,038
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Параметры недвижимости в Пномпене, Камбоджа

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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