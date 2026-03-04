Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Khan Prampi Makara, Камбоджа

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 72 м²
Этаж 3
Этот ухоженный плоский дом расположен в очень востребованном Sangkat 7 Makara, с 4 просторны…
$344,000
Дом 13 комнат в Sangkat Boeng Prolit, Камбоджа
Дом 13 комнат
Sangkat Boeng Prolit, Камбоджа
Число комнат 13
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 267 м²
Этаж 3
Эта недвижимость предлагает отличный потенциал дохода от аренды. Недвижимость находится на з…
$1,60 млн
