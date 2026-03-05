Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Pou Senchey
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Khan Pou Senchey, Камбоджа

Коммерческое помещение 1 200 м² в Prey Pring Khang Tboung 1, Камбоджа
Коммерческое помещение 1 200 м²
Prey Pring Khang Tboung 1, Камбоджа
Площадь 1 200 м²
Этаж 1
Этот склад расположен вдоль Национальной дороги 3, предлагая отличную доступность для логист…
$3,500
в месяц
Коммерческое помещение 201 м² в Sangkat Kakab 2, Камбоджа
Коммерческое помещение 201 м²
Sangkat Kakab 2, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 201 м²
Этаж 3
Этот 3-этажный магазин в Чип Монг Почентонг предлагает универсальный макет, подходящий как д…
$700
в месяц
Коммерческое помещение 5 945 м² в Sangkat Kakab 1, Камбоджа
Коммерческое помещение 5 945 м²
Sangkat Kakab 1, Камбоджа
Площадь 5 945 м²
Современное офисное здание теперь доступно для аренды этаж за этажом в Sangkat Kakab 2, пред…
$8
в месяц
