  2. Камбоджа
  3. Khan Mean Chey
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Khan Mean Chey, Камбоджа

6 объектов найдено
Коммерческое помещение в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 72
Количество спален 72
Кол-во ванных комнат 72
Этаж 9
Коммерческое здание для аренды на улице 271 Вот простой и привлекательный список недвижимост…
$15,000
в месяц
Коммерческое помещение 111 м² в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Коммерческое помещение 111 м²
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 1
Просторный магазин для аренды на улице с высоким трафиком 271 Вот краткий и привлекательный …
$1,600
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 49
Количество спален 49
Кол-во ванных комнат 49
Этаж 6
Исключительное коммерческое здание для аренды на улице 271 Вот простой и привлекательный спи…
$6,500
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Этаж 3
Аренда в магазине Chip Mong 271 Этот современный магазин доступен для аренды в оживленном со…
$1,700
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Ищете просторный склад? Этот склад площадью 15 м х 25 м в Sangkat Boeung Tumpun 2 идеально п…
$1,200
в месяц
Коммерческое помещение 100 м² в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Коммерческое помещение 100 м²
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Площадь 100 м²
Отличное офисное пространство теперь доступно для аренды, предлагая практическую и профессио…
$10
в месяц
