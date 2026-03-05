Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Daun Penh
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Khan Daun Penh, Камбоджа

Коммерческое помещение Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Коммерческое помещение в Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Расширенное розничное пространство в центральном магазине Doun Penh Prime Doun Penh для арен…
$2,300
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Этот магазин площадью 15 м × 16 м является настоящим коммерческим активом, расположенным в о…
$4,500
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 490 м² в Khan Daun Penh, Камбоджа
Коммерческое помещение 490 м²
Khan Daun Penh, Камбоджа
Площадь 490 м²
Этаж 3
Это просторное угловое торговое подразделение площадью 490 квадратных метров на 3-м этаже Ex…
$15
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 16 м² в Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение 16 м²
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Площадь 16 м²
Этаж 11
Преобразуйте свою бизнес-среду с современным и хорошо расположенным офисным пространством по…
$416
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Этаж 2
Этот арендованный магазин стратегически расположен в Ou Russey вдоль бульвара Монивонг, одно…
$9,000
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Этаж 3
Это прекрасная возможность получить великолепную трехэтажную коммерческую недвижимость, кото…
$2,000
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 91 м² в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Коммерческое помещение 91 м²
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Площадь 91 м²
Расположенный в самом сердце Даун-Пень, этот офисный центр премиум-класса предлагает совреме…
$28
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 170 м² в Khan Daun Penh, Камбоджа
Коммерческое помещение 170 м²
Khan Daun Penh, Камбоджа
Площадь 170 м²
Этаж 2
Расположенное на 2-м этаже Биржевой площади, это торговое пространство предлагает современну…
$10
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти