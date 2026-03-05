Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа

Коммерческое помещение в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 1
Это коммерческое пространство на первом этаже представляет исключительную возможность для пр…
$850
в месяц
Коммерческое помещение 800 м² в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Коммерческое помещение 800 м²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Площадь 800 м²
Этаж 1
Этот склад для аренды расположен в Хан БКК, одном из самых известных и востребованных районо…
$3,500
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 5
Флагманский магазин в Prime BKK3 Расположение Мега-Космос в BKK3! Редкий магазин площадью 35…
$5,500
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 15
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 16
Этаж 6
Это большое шестиэтажное здание доступно для долгосрочной аренды с арендной платой 10 000 до…
$10,000
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Tomnop Teuk, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Tomnop Teuk, Камбоджа
Этаж 2
Вы хотите создать свой бренд в одном из самых оживленных и оживленных районов Пномпеня? Этот…
$3,000
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Высокоэкспозиционный угловой магазин в BKK3 Premium BKK3 Shophouse! Широкий 12-метровый фаса…
$6,000
в месяц
Коммерческое помещение 135 м² в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Коммерческое помещение 135 м²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Площадь 135 м²
Этаж 2
Хорошо спроектированное офисное помещение теперь доступно на 2-м этаже (Unit 2A) The-Link II…
$12
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Этаж 1
Стратегически расположенное в самом сердце Чамкармона, это современное коммерческое здание п…
$15
в месяц
Коммерческое помещение 226 м² в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Коммерческое помещение 226 м²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Площадь 226 м²
Этаж 1
Лучшие офисные возможности теперь доступны в престижном районе Boeung Keng Kang 1 (BKK1). Са…
$17
в месяц
Коммерческое помещение 102 м² в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Коммерческое помещение 102 м²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Площадь 102 м²
Этаж 12
Яркий и функциональный офисный блок теперь доступен на 12C этаже, предлагая профессиональное…
$12
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Этаж 5
Это современное коммерческое здание, идеально расположенное в самом сердце Чамкармона, предл…
$15
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Просторные офисные помещения второго этажа доступны для аренды в оживленном районе BKK1. Иде…
$2,500
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Этаж 2
Огромное коммерческое пространство для аренды в БКК2 Непревзойденная стоимость! Магазины пло…
$2,500
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Камбоджа
Откройте для себя редкую коммерческую жемчужину в самом сердце Toul Svay Prey Ti 2. Этот обш…
$4,500
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 1
Глубокий и просторный магазин в БКК3 Исключительная стоимость в БКК3! Масштабная 33-метровая…
$1,800
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Этаж 42
Современные офисные помещения доступны в центре BKK1 по цене $20/кв.м + $2/кв.м. Размеры бло…
$20
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Этаж 3
Расположенный на улице 288 рядом с королевским кондоминиумом De Castle, этот магазин находит…
$3,370
в месяц
