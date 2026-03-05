Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда недвижимости в Кандаль, Камбоджа

Земельные участки в Сиемреап, Камбоджа
Земельные участки
Сиемреап, Камбоджа
Площадь 5 000 м²
This 5,000 sqm corner land with an impressive 45m frontage is strategically located along Na…
$1,500
в месяц
Земельные участки в Сиемреап, Камбоджа
Земельные участки
Сиемреап, Камбоджа
Площадь 2 380 м²
Огромная коммерческая территория рядом с новым аэропортом Огромная 2300+ кв.м коммерческая з…
$350
в месяц
Дом 5 комнат в Такмау, Камбоджа
Дом 5 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 221 м²
Этаж 4
Этот просторный 4-этажный плоский дом расположен на участке площадью 8,2 м х 27 м с твердой …
$2,500
в месяц
Земельные участки в Такмау, Камбоджа
Земельные участки
Такмау, Камбоджа
Площадь 3 000 м²
Огромный коммерческий проект по аренде на улице 21А! 🎯 Невероятная возможность проката! Обес…
$1,000
в месяц
Земельные участки в Такмау, Камбоджа
Земельные участки
Такмау, Камбоджа
Площадь 250 м²
Secure your business's future with this prime commercial land for rent on the bustling Hun S…
$1,000
в месяц
Земельные участки в Phum Krasang, Камбоджа
Земельные участки
Phum Krasang, Камбоджа
Площадь 900 м²
Отличное коммерческое пространство на Blvd Xi Jin Ping Откройте для себя фантастическую возм…
$300
в месяц
Земельные участки в Phum Anlong Romiet, Камбоджа
Земельные участки
Phum Anlong Romiet, Камбоджа
Площадь 41 394 м²
Доступен для долгосрочного контракта. Цена является предметом переговоров. Размер арендного …
Цена по запросу
Земельные участки в Kien Svay District, Камбоджа
Земельные участки
Kien Svay District, Камбоджа
Площадь 1 000 м²
This 1,000 sqm land parcel with a 20m frontage and 50m depth offers a well-proportioned rect…
$500
в месяц
Дом 2 комнаты в Кандальстынг, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Кандальстынг, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 2
Этот полностью меблированный двухэтажный дом в Borey 5 Star Residence предлагает комфортную …
$300
в месяц
Вилла 6 комнат в Такмау, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 315 м²
Этаж 3
Расположенный в престижном Жилой анклав ML Tiara, эта просторная вилла предлагает исключител…
$4,000
в месяц
Земельные участки в Такмау, Камбоджа
Земельные участки
Такмау, Камбоджа
Площадь 2 400 м²
Этот хорошо расположенный земельный участок доступен для аренды в Прек Хо, Та Хмау, районе, …
$800
в месяц
Земельные участки в Такмау, Камбоджа
Земельные участки
Такмау, Камбоджа
Площадь 960 м²
Универсальный земельный участок теперь доступен для аренды в Прек Хо, Та Хмау-Сити — стратег…
$500
в месяц
Земельные участки в Такмау, Камбоджа
Земельные участки
Такмау, Камбоджа
Площадь 2 000 м²
Хорошо расположенная земля теперь доступна для аренды в Прек Хо, Та Хмау, районе, который пр…
$1,000
в месяц
Земельные участки в Такмау, Камбоджа
Земельные участки
Такмау, Камбоджа
Площадь 8 271 м²
Эта обширная земля для аренды стратегически расположена вдоль Национальной дороги 2 в Прекхо…
$24,800
в месяц
Земельные участки в Такмау, Камбоджа
Земельные участки
Такмау, Камбоджа
Площадь 10 500 м²
Непревзойденная коммерческая возможность на Hun Sen Blvd Воспользуйтесь этой исключительной …
$26,250
в месяц
Дом 4 комнаты в Такмау, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Такмау, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 112 м²
Этаж 3
Этот 3-этажный дом предлагает длинную и эффективную планировку 4 м х 28 м на щедром участке …
$650
в месяц
Дом 4 комнаты в Такмау, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Такмау, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 70 м²
Этаж 2
Этот 2-этажный дом имеет практичную планировку 5 м х 14 м на соответствующем участке, предла…
$800
в месяц
Земельные участки в Такмау, Камбоджа
Земельные участки
Такмау, Камбоджа
Площадь 580 м²
Prime Land с 40-метровым фасадом на Hun Sen Blvd Непревзойденное расположение! 580 кв.м. Ком…
$1,000
в месяц
Дом 5 комнат в Такмау, Камбоджа
Дом 5 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 111 м²
Этаж 4
Расположенный на щедром земельном участке площадью 41 х 27 м, этот 4-этажный дом с площадью …
$1,000
в месяц
Вилла 6 комнат в Такмау, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 210 м²
Этаж 3
Испытайте комфорт и элегантность в этой современной вилле, расположенной в престижном сообще…
$3,000
в месяц
Земельные участки в Сиемреап, Камбоджа
Земельные участки
Сиемреап, Камбоджа
Площадь 2 400 м²
Prime 2400 кв.м. земли на Xi Jin Ping Blvd для аренды Непобедимая сделка! Огромная 60-метров…
$1,500
в месяц
Земельные участки в Phum Krasang, Камбоджа
Земельные участки
Phum Krasang, Камбоджа
Площадь 2 500 м²
This expansive 2,500 sqm land (approx. 50m frontage x 50m depth ) sits along Ring Road 2 , o…
$2,000
в месяц
