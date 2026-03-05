Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда домов в Кандаль, Камбоджа

Такмау
6
7 объектов найдено
Дом 5 комнат в Такмау, Камбоджа
Дом 5 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 221 м²
Этаж 4
Этот просторный 4-этажный плоский дом расположен на участке площадью 8,2 м х 27 м с твердой …
$2,500
в месяц
Дом 2 комнаты в Кандальстынг, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Кандальстынг, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 2
Этот полностью меблированный двухэтажный дом в Borey 5 Star Residence предлагает комфортную …
$300
в месяц
Вилла 6 комнат в Такмау, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 315 м²
Этаж 3
Расположенный в престижном Жилой анклав ML Tiara, эта просторная вилла предлагает исключител…
$4,000
в месяц
Дом 4 комнаты в Такмау, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Такмау, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 112 м²
Этаж 3
Этот 3-этажный дом предлагает длинную и эффективную планировку 4 м х 28 м на щедром участке …
$650
в месяц
Дом 4 комнаты в Такмау, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Такмау, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 70 м²
Этаж 2
Этот 2-этажный дом имеет практичную планировку 5 м х 14 м на соответствующем участке, предла…
$800
в месяц
Дом 5 комнат в Такмау, Камбоджа
Дом 5 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 111 м²
Этаж 4
Расположенный на щедром земельном участке площадью 41 х 27 м, этот 4-этажный дом с площадью …
$1,000
в месяц
Вилла 6 комнат в Такмау, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Такмау, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 210 м²
Этаж 3
Испытайте комфорт и элегантность в этой современной вилле, расположенной в престижном сообще…
$3,000
в месяц
