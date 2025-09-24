Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Ереван
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Ереване, Армения

особняки
27
1 объект найдено
Особняк 6 комнат в Ереван, Армения
Особняк 6 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный частный дом, в городе Ереван, на 1-й улице административного района Да…
$510,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ереване, Армения

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти