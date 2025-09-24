Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Ереван
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Ереване, Армения

особняки
27
28 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Ереван, Армения
Дом 4 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
This has been our home since we moved in another country in 1993,for a better future , now i…
$80,000

Частный продавец
Языки общения
English
Особняк 7 комнат в Ереван, Армения
Особняк 7 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк с мансардой, город Ереван, административный район Аван, улица …
$650,000

Особняк 3 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 3 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
Продается 2-й этаж двухэтажного частного дома, в городе Ереване, в административном районе А…
$160,000

Особняк 6 комнат в Ереван, Армения
Особняк 6 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом в городе Ереван, в районе Петрос Дурян административного р…
$400,000

Особняк 12 комнат в Ереван, Армения
Особняк 12 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
Продаются первый и второй этажи пятиэтажного особняка. Город Ереван, административный район …
$700,000

Особняк 4 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 4 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный отдельно стоящий дом, город Ереван, административный район Малатия-Себ…
$170,000

Особняк 5 комнат в Ереван, Армения
Особняк 5 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается новопостроенный двухэтажный частный дом, в городе Ереван, Аван-Ариндж, на улице Ду…
$500,000

Особняк 4 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 4 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом, город Ереван, административный район Ачапняк, на улице Лукашина. Особ…
$290,000

Особняк 3 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 3 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк в городе Ереван, административный район Ачапняк, на улице Лука…
$330,000

Особняк 3 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 3 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается собственный дом, Ереван, Норк-Мараш административный район, Арменак Арменакян ул. …
$350,000

Особняк 4 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 4 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, в городе Ереван, административный район Арабкир, улица Керу, …
$370,000

Особняк 6 комнат в Ереван, Армения
Особняк 6 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный частный дом, в городе Ереван, на 1-й улице административного района Да…
$510,000

Особняк 5 комнат в Ереван, Армения
Особняк 5 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом, город Ереван, административный район Эребуни, Сарытагский…
$305,000

Особняк 4 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 4 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, в городе Ереван, в административном районе Нор Норк, на улице…
$350,000

Особняк 3 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 3 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, город Ереван, административный район Арабкир, улица Севкареци…
$171,000

Особняк 12 комнат в Ереван, Армения
Особняк 12 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 12
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 357 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный особняк, город Ереван, административный район Нор-Мараш, на улице Серо…
$460,000

Особняк 6 комнат в Ереван, Армения
Особняк 6 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 2/2
$150,000

Особняк 5 комнат в Ереван, Армения
Особняк 5 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 402 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный особняк, в городе Ереван, район Арцах, административный район Эребуни.…
$500,000

Особняк 3 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 3 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, город Ереван, административный район Малатия-Себастия, во 2-м…
$150,000

Особняк 8 комнат в Ереван, Армения
Особняк 8 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 688 м²
Количество этажей 4
$1,28 млн

Особняк 9 комнат в Ереван, Армения
Особняк 9 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 436 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный особняк, г. Ереван, административный район Малатия-Себастия, район Ной…
$750,000

Особняк 4 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 4 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Продается одноэтажный особняк, г. Ереван, административный район Канакер-Зейтун, на улице Ар…
$160,000

Особняк 7 комнат в Ереван, Армения
Особняк 7 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 409 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, город Ереван, административный район Ачапняк, дорога Аштарак,…
$173,000

Особняк 5 комнат в Ереван, Армения
Особняк 5 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный отдельно стоящий дом, г. Ереван, административный район Шенгавит, улиц…
$180,000

Особняк 7 комнат в Ереван, Армения
Особняк 7 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 366 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом, г. Ереван, район Норк-Марашварчака, на улице Арпеник Налб…
$300,000

Особняк 4 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 4 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, город Ереван, административный район Малатия-Себастия, район …
$170,000

Особняк 5 комнат в Ереван, Армения
Особняк 5 комнат
Ереван, Армения
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, в городе Ереван, административный район Малатия-Себастия, на …
$410,000

Особняк 4 комнаты в Ереван, Армения
Особняк 4 комнаты
Ереван, Армения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается одноэтажный особняк, г. Ереван, административный район Эребуни, на улице Вормнадир…
$150,000


