Вилла Villa Serenity,6 km from Qerret Beach(entrance of Kavaje)

Роскошная вилла на продажу - всего в 5 км от пляжа Керрет

✨ Вилла Serenity - Elegance, Privacy & Premium Living in Kavajë (Shën Gjergj Road, рядом с Северной кольцевой дорогой) ✨

Расположенный в тихом жилом районе, окруженном частными виллами, этот уникальный объект идеально сочетает в себе неоклассическую архитектуру с современным дизайном интерьера, создавая изысканную и комфортную среду для качественного образа жизни всего в нескольких минутах от моря.

🏡 Детали собственности: ▪️ Площадь застройки: 165 м2

▪️ Площадь земли: 735 м2

▪️ Ориентация на юго-запад, обеспечение естественного солнечного света в течение дня

Интерьер виллы был продуманно разработан как для функциональности, так и для элегантности, с открытой планировкой гостиной и столовой, которая создает просторную и яркую атмосферу, дополненную функциональным камином, который добавляет тепло и характер в дом.

🛏 Укладка: ▫️ 3 спальни, в том числе мастер-люкс с гардеробом и частной ванной комнатой

▫️ 3 Современные ванные комнаты

▫️ Выделенная прачечная

▫️ Центральный коридор, соединяющий спальные зоны

▫️ Тщательно спроектированные помещения для максимального семейного комфорта

✨ Премиальные функции: ▪️ Система отопления и охлаждения чиллеров

▪️ Система камер безопасности

▪️ Противоугонная сигнализация

▪️ Высококачественная сантехника от Invaso & Grohe

▪️ Встроенные приборы

▪️ Кварцевая столешница

▪️ Умная автоматическая система орошения сада

▪️ Gazebo для расслабляющих вечеров и развлечения гостей в ландшафтном саду

🌿 Наружная зона: Красивый ландшафтный и ухоженный сад предлагает идеальное место для отдыха, уединения и незабываемых семейных моментов на открытом воздухе.

🚗 Удобство: ▪️ Парковочное место для 2 автомобилей

▪️ Дистанционно управляемые въездные ворота

📍 Стратегическое расположение: всего в 5 км от пляжа Керрет, с быстрым доступом к Северной кольцевой дороге и расположен недалеко от дороги Шен-Джердж в Кавадже.

Район предлагает отличную связь с пляжем, шоссе и центром города, что делает эту недвижимость идеальным выбором как для проживания, так и для инвестиций.

📜 Свидетельство о собственности доступно

💰 Цена: 349 000 €

🌿 Вилла Безмятежность — это больше, чем просто дом, это образ жизни. Недвижимость, где элегантность, комфорт и конфиденциальность объединяются в один эксклюзивный адрес.

