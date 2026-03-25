Вилла Villa Serenity,6 km from Qerret Beach(entrance of Kavaje)

Роскошная вилла на продажу - всего в 5 км от пляжа Керрет
✨ Вилла Serenity - Elegance, Privacy & Premium Living in Kavajë (Shën Gjergj Road, рядом с Северной кольцевой дорогой) ✨
Расположенный в тихом жилом районе, окруженном частными виллами, этот уникальный объект идеально сочетает в себе неоклассическую архитектуру с современным дизайном интерьера, создавая изысканную и комфортную среду для качественного образа жизни всего в нескольких минутах от моря.
🏡 Детали собственности: ▪️ Площадь застройки: 165 м2
▪️ Площадь земли: 735 м2
▪️ Ориентация на юго-запад, обеспечение естественного солнечного света в течение дня
Интерьер виллы был продуманно разработан как для функциональности, так и для элегантности, с открытой планировкой гостиной и столовой, которая создает просторную и яркую атмосферу, дополненную функциональным камином, который добавляет тепло и характер в дом.
🛏 Укладка: ▫️ 3 спальни, в том числе мастер-люкс с гардеробом и частной ванной комнатой
▫️ 3 Современные ванные комнаты
▫️ Выделенная прачечная
▫️ Центральный коридор, соединяющий спальные зоны
▫️ Тщательно спроектированные помещения для максимального семейного комфорта
✨ Премиальные функции: ▪️ Система отопления и охлаждения чиллеров
▪️ Система камер безопасности
▪️ Противоугонная сигнализация
▪️ Высококачественная сантехника от Invaso & Grohe
▪️ Встроенные приборы
▪️ Кварцевая столешница
▪️ Умная автоматическая система орошения сада
▪️ Gazebo для расслабляющих вечеров и развлечения гостей в ландшафтном саду
🌿 Наружная зона: Красивый ландшафтный и ухоженный сад предлагает идеальное место для отдыха, уединения и незабываемых семейных моментов на открытом воздухе.
🚗 Удобство: ▪️ Парковочное место для 2 автомобилей
▪️ Дистанционно управляемые въездные ворота
📍 Стратегическое расположение: всего в 5 км от пляжа Керрет, с быстрым доступом к Северной кольцевой дороге и расположен недалеко от дороги Шен-Джердж в Кавадже.
Район предлагает отличную связь с пляжем, шоссе и центром города, что делает эту недвижимость идеальным выбором как для проживания, так и для инвестиций.
📜 Свидетельство о собственности доступно
💰 Цена: 349 000 €
🌿 Вилла Безмятежность — это больше, чем просто дом, это образ жизни. Недвижимость, где элегантность, комфорт и конфиденциальность объединяются в один эксклюзивный адрес.
