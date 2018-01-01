АН Флэтис – это семейное агентство и команда профессионалов рынка недвижимости, знающих и любящих свое дело, готовая решать вопросы любой сложности.
Профессионализм, ответственность, индивидуальный подход к каждому клиенту и безопасность проводимых сделок -основные принципы нашей работы.
Мы постоянно увеличиваем количество продаваемых объектов, а так же повышаем качество нашей работы. МЫ поможем сделать ВАМ лучший выбор, профессионально и максимально защитив Ваши интересы.
К нам обращаются чтобы:
Мы бесплатно оказываем услуги по подбору недвижимости в проверенных жилых комплексах и от надежных застройщиков - Москва, Сочи, Дубай, Бали.
Договариваемся с застройщиком о лучшых условиях для Вас. Помогаем в оформлении ипотеки и предлагаем лучшие условия от банков. Вы покупаете квартиру по ценам застройщика без дополнительных комиссий и переплат. С нами приобретение недвижимости будет легким, быстрым и выгодным!