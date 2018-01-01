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Flatis

Россия, Москва
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Flatis
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2015
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Описание

АН Флэтис – это семейное агентство и команда профессионалов рынка недвижимости, знающих и любящих свое дело, готовая решать вопросы любой сложности.
Профессионализм, ответственность, индивидуальный подход к каждому клиенту и безопасность проводимых сделок -основные принципы нашей работы.
Мы постоянно увеличиваем количество продаваемых объектов, а так же повышаем качество нашей работы. МЫ поможем сделать ВАМ лучший выбор, профессионально и максимально защитив Ваши интересы.
К нам обращаются чтобы:
Мы бесплатно оказываем услуги по подбору недвижимости в проверенных жилых комплексах и от надежных застройщиков - Москва, Сочи, Дубай, Бали.
Договариваемся с застройщиком о лучшых условиях для Вас. Помогаем в оформлении ипотеки и предлагаем лучшие условия от банков. Вы покупаете квартиру по ценам застройщика без дополнительных комиссий и переплат. С нами приобретение недвижимости будет легким, быстрым и выгодным!

Наши агенты в России
Яковенко Екатерина
Яковенко Екатерина
Агентства рядом
WORLD REALTY MOSCOW
1 444 объекта

WORLD REALTY - ваш международный помощник в покупке и продаже недвижимости

С нашей помощью покупатели и продавцы со всего мира могут легко находить друг друга. При размещении объявления мы проверяем документы объекта на законность и право собственности, а при сделке делаем экспертизу всех документов. Мы работаем только с квалифицированными застройщиками и брокерами из разных стран. Все наши партнеры имеют подписанный договор с WORLD REALTY

City Help Center
АВЕНТИН - Недвижимость Санкт-Петербурга
21 объект

Группа компаний «АВЕНТИН» традиционно оказывает услуги в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а с недавнего времени является ведущей компанией в  Пскове, где также расположены офисы компании. В тоже время «АВЕНТИН» успешно проводит сделки по всей России и за рубежом на основании партнерских соглашений с лидирующими риэлторскими компаниями и застройщиками. 

Наша Миссия – лидерство по качеству услуг и сервиса, поэтому основными принципами работы ГК «АВЕНТИН» являются высокое качество и индивидуальный подход к каждому клиенту. Сформировавшаяся команда профессионалов помогает как гражданам, так и юридическим лицам реализовывать самые смелые проекты и решать вопросы любой сложности.  Многолетний опыт, высокая компетентность и профессионализм специалистов – это залог успешного решения вопросов наших клиентов. 

AWAY REALTY
1 336 объектов

AWAY REALTY — ваше доверенное лицо в мире зарубежной недвижимости и инвестирования. Бутик элитной недвижимости за границей — HOMES.RU предлагает вашему вниманию объекты для инвестирования в 7 популярных европейских странах: Австрия, Германия, Испания, Италия, Португалия, Франция, Швейцария.

В базе AWAY REALTY более 10 000 актуальных предложений от собственников. За 2017-2019 год в нашей коллекции появилось несколько десятков исключительных бизнес-проектов, которые идеально дополнят ваш инвестиционный портфель!

Какие типы недвижимости мы предлагаем:

Роскошные апартаменты и квартиры. Оба варианта отлично подходят как для жизни, так и для сдачи в аренду и получения прибыли. Великолепные дома и виллы у моря, воплощающие представления об идеальной жизни. Исторические таунхаусы и особняки, впитавшие дух времени. Шикарные шале и замки для ценителей природы, горнолыжных курортов и уединенности. Современные пентхаусы в престижных высотках с изысканным видом на округу. Перспективная коммерческая недвижимость (отели, гостиницы, торговые центры и др.), которая принесет прибыль и подарит финансовую стабильность в другой стране. Лучшие земельные участки под строительство жилой и коммерческой недвижимости.
Mobius
1 объект

Инвестиции в высокодоходные международные проекты по рекострукции недвижимых объектов. 

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