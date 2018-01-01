Dolce Calabria

Описание

Мы уже почти 10 лет на Российском рынке, и за это время мы подобрали недвижимость для многих семей из Екатеринбурга, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. В нашей команде помимо менеджеров, работают архитектор, дизайнеры и юрист, который в дальнейшем помогает с оформлением документов. В том числе и внж.

Начинаем мы с Вами, конечно, с ознакомительного тура, организуем вашу поездку к нам на Юг Италии, оформляем приглашение, подбираем билеты, отель, встречаем в аэропорту. На следующий день мы едем по объектам, заранее согласованным с вами по электронной почте или при встрече в нашем офисе в Москве. Во время тура мы знакомим вас с жизнью нашего региона, показываем пляжи, городки, в том числе нетуристические места. Например дикие пляжи, о которых знают только местные жители..и не только.

Для клиентов, которые пока не могу приехать, мы подготовили план Б, а именно видео туры и формат дистанционной покупки.

После покупки всем нашим клиентам мы помогаем освоиться в нашем регионе, сопровождаем даже в таких простых коммунальных вопросах как - где и как платить за квартиру, подключить интернет, сигнализацию, купить итальянскую симку и тд. чтобы у вас остались только приятные воспоминания о начале жизни в Италии.