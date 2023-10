Dubaj, Emiraty Arabskie

od €210,000

Poddaj się: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers ma przyjemność zaprezentować apartament Studio, położony w JVT, znany jako Fashionz by Danube Properties Najważniejsze informacje; Najlepszy styl życia w tym światowej klasy rozwoju Blisko wielu popularnych atrakcji i miejsc rekreacyjnych Nieskazitelne środowisko z naturalnym otoczeniem Zaprojektowany i oznakowany marką Fashionz TV Udogodnienia i wyposażenie; Studio 1 wanna Nieumeblowane BUA; 433 Sqft Otwarta kuchnia Balkon / taras Lobby, winda i poczekalnia Obszar odbioru Basen Siłownia Obszar grilla Gniazdo i punkt sprzedaży detalicznej Restauracja i kawiarnia Centrum opieki zdrowotnej Plac zabaw dla dzieci Teren rekreacyjny i parkowy Kort do koszykówki i tenisa Siatkówka plażowa Tor joggingu, biegania i jazdy na rowerze Pokój spa i sauny Dostęp do plaży Obszar jogi i medytacji Zakupy i supermarket Ogród Salon piękności Obszar Snookera Minigolf Boisko do krykieta Tenis Padel Aby uzyskać więcej informacji i obejrzeć, zadzwoń: Pan MOEEN AHMAD pod adresem Royal B I P Real Estate Brokers jest wiodącą firmą specjalizującą się w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz zapewnia swoim właścicielom rozwiązania ONE STOP/właściciele i inwestorzy, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Jesteśmy zawsze gotowi pomagać naszym klientom w każdym aspekcie wyszukiwania i finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, budynki i działki z aktualną znajomością rynku nieruchomości i prawa UAE. Royal B I P Pośrednicy w obrocie nieruchomościami są zarejestrowani w Urzędzie Regulacji Nieruchomości ( RERA ) Nie. 28284