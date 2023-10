The Pad Residence with a swimming pool and a lounge area, Downtown Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €452,667

67–80 m² 2

Poddaj się: 2023

Nieruchomości w Dubaju po okazyjnej cenie z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w przekazywaniu środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. Unikalne mieszkanie Sterlinga w centrum Dubaju w Business Bay z 1 sypialnią. Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Wiesz, jak inwestować z zyskiem! Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Sterling by Omniyat to kompleks apartamentów położony w centrum Dubaju w dzielnicy Business Bay. Projekt obejmuje 2 wieże z studiami, apartamenty z 1-3 sypialniami o powierzchni 93 m2, penthouse'y i ekskluzywne kamienice z widokiem na wieżowiec Burj Khalifa, Obszar Creek i Mohammed Bin Rashid City. Kompleks obejmuje baseny i tereny rekreacyjne, spa i jacuzzi, nowoczesną siłownię, miejsca rozrywki. Dostępność transportu: - Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju - 15 minut jazdy samochodem, na lotnisko Al-Maktum 40 minut jazdy samochodem - Stacja metra Business Bay i Dubai Mall - 10 minut jazdy samochodem. - Przystanki autobusowe i molo promowe znajdują się 5 minut jazdy od hotelu. - 10 minut jazdy samochodem od hotelu są: Dubai Mall, Souk Al Bahar, wieżowiec Burj Khalifa, Dubai Singing Fountains, Dubai Opera, One Dubai Mall, Burj Park. - Akwarium w Dubaju i podwodne zoo - 15 minut jazdy samochodem. Investment Plus: ▪ Zwrot z inwestycji z 6% ▪ Wiza pobytowa na okres od 3 do 10 lat z prawem do przedłużenia ▪ Nieoprocentowana rata ▪ Komisja 0% ▪ Wysokie zapotrzebowanie najemców Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Zapewnimy bezpieczną umowę z programistą. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania dotyczące zakupu mieszkań!