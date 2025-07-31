Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze i Ratami w Dubai Harbour

W Pełni Umeblowane Apartamenty Nadmorskie z Możliwością Zakupu na Raty w Dubai Harbour

Dubai Harbour to prestiżowa nadmorska destynacja, która łączy luksusowe życie, wypoczynek i innowację, położona wzdłuż oszałamiającego wybrzeża Zatoki Arabskiej. Znana ze swojej ikonicznej mariny i obiektów jachtowych klasy światowej, Dubai Harbour stanowi tętniące życiem centrum żeglarskie, oferując luksusowe rezydencje, ośrodki wypoczynkowe przy plaży oraz różnorodne opcje handlowe, gastronomiczne i rozrywkowe. Ta nadmorska społeczność oferuje wyjątkowe połączenie życia miejskiego i nadmorskiego, z bezpośrednim dostępem do nieskazitelnych plaż, panoramicznymi widokami na morze oraz bliskością ikonicznych atrakcji, takich jak Palm Jumeirah i Wyspa Bluewaters. Dubai Harbour zapewnia niezrównany styl życia dla tych, którzy szukają luksusu, ekskluzywności i nowoczesnych udogodnień.

Apartamenty na sprzedaż w Dubai Harbour znajdują się zaledwie 5 minut od Dubai Marina i Jumeirah Beach Residence, 7 minut od Sheikh Zayed Road, 15 minut od Burj Khalifa i Dubai Mall, 20 minut od dzielnicy Al Fahidi, 25 minut od Międzynarodowego Lotniska Dubaj i 30 minut od Międzynarodowego Lotniska Al Maktoum.

Projekt oferuje wyrafinowane doświadczenie życia nadmorskiego harmonijnie łączącą się z lśniącymi wodami Zatoki Arabskiej. Mieszkańcy mogą cieszyć się przestronnymi oknami od podłogi do sufitu, które oferują zapierające dech w piersiach widoki, wypełniając każde mieszkanie naturalnym światłem. Luksusowe, w pełni umeblowane apartamenty i penthouse'y zostały elegancko zaprojektowane przez Address Resorts. Do udogodnień należy prywatna plaża, basen bez krawędzi, zacienione strefy basenowe, leżaki, dedykowany basen dla dzieci i strefa zabaw, strefy grillowe oraz ogród krajobrazowy idealny do relaksu. Dziewiąte piętro budynku oferuje nowoczesne centrum fitness, a na parterze znajdują się butiki i kawiarnie. Inwestycja oferuje również bezpośredni dostęp do tętniącej życiem promenady z opcjami handlowymi i gastronomicznymi, tuż obok mariny i klubu jachtowego. Projekt wzbogacono o zrównoważone cechy, takie jak rozbudowane krajobrazy rodzimych roślin, zaawansowane zarządzanie odpadami i parkingi dla pojazdów elektrycznych, podkreślając ekologiczną luksusową przestrzeń życia. Położony na ekskluzywnej wyspie, zapewnia szybki dostęp do głównych atrakcji turystycznych i Sheikh Zayed Road, co sprawia, że jest centralnym, ale spokojnym miejscem wypoczynku.

Projekt oferuje podwyższone doświadczenie wnętrza z precyzyjnie zaprojektowanymi apartamentami z jedną, dwiema i trzema sypialniami, w pełni umeblowanymi i starannie zaprezentowanymi w eleganckim stylu Address Resorts. Każda rezydencja wyposażona jest w wysokiej jakości urządzenia kuchenne i szafy wnękowe, które bezbłędnie łączą funkcjonalność z wyrafinowaniem. Przestronne okna od podłogi do sufitu napełniają wnętrza naturalnym światłem, wzmacniając otwarte, płynne układy, które kładą nacisk na komfort i styl. Sypialnie główne posiadają garderoby typu walk-in oraz łazienki en-suite, zapewniając prywatność i wygodę. Wnętrza obejmują wyznaczone przestrzenie do jadalni, relaksu i rozrywki, a balkony oferują urzekające widoki. Każdy detal — od materiałów najwyższej jakości po nowoczesne wykończenia — został starannie dobrany, aby stworzyć harmonijne środowisko życia, które emanuje luksusowym nadmorskim spokojem, co sprawia, że jest to wyjątkowy wybór dla osób szukających wyjątkowego stylu życia w Dubaju, z doskonałą równowagą luksusu i funkcjonalności.

DXB-00161