  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze i Ratami w Dubai Harbour

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze i Ratami w Dubai Harbour

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,78M
;
11
Zostawić wniosek
ID: 27829
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    57

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

W Pełni Umeblowane Apartamenty Nadmorskie z Możliwością Zakupu na Raty w Dubai Harbour

Dubai Harbour to prestiżowa nadmorska destynacja, która łączy luksusowe życie, wypoczynek i innowację, położona wzdłuż oszałamiającego wybrzeża Zatoki Arabskiej. Znana ze swojej ikonicznej mariny i obiektów jachtowych klasy światowej, Dubai Harbour stanowi tętniące życiem centrum żeglarskie, oferując luksusowe rezydencje, ośrodki wypoczynkowe przy plaży oraz różnorodne opcje handlowe, gastronomiczne i rozrywkowe. Ta nadmorska społeczność oferuje wyjątkowe połączenie życia miejskiego i nadmorskiego, z bezpośrednim dostępem do nieskazitelnych plaż, panoramicznymi widokami na morze oraz bliskością ikonicznych atrakcji, takich jak Palm Jumeirah i Wyspa Bluewaters. Dubai Harbour zapewnia niezrównany styl życia dla tych, którzy szukają luksusu, ekskluzywności i nowoczesnych udogodnień.

Apartamenty na sprzedaż w Dubai Harbour znajdują się zaledwie 5 minut od Dubai Marina i Jumeirah Beach Residence, 7 minut od Sheikh Zayed Road, 15 minut od Burj Khalifa i Dubai Mall, 20 minut od dzielnicy Al Fahidi, 25 minut od Międzynarodowego Lotniska Dubaj i 30 minut od Międzynarodowego Lotniska Al Maktoum.

Projekt oferuje wyrafinowane doświadczenie życia nadmorskiego harmonijnie łączącą się z lśniącymi wodami Zatoki Arabskiej. Mieszkańcy mogą cieszyć się przestronnymi oknami od podłogi do sufitu, które oferują zapierające dech w piersiach widoki, wypełniając każde mieszkanie naturalnym światłem. Luksusowe, w pełni umeblowane apartamenty i penthouse'y zostały elegancko zaprojektowane przez Address Resorts. Do udogodnień należy prywatna plaża, basen bez krawędzi, zacienione strefy basenowe, leżaki, dedykowany basen dla dzieci i strefa zabaw, strefy grillowe oraz ogród krajobrazowy idealny do relaksu. Dziewiąte piętro budynku oferuje nowoczesne centrum fitness, a na parterze znajdują się butiki i kawiarnie. Inwestycja oferuje również bezpośredni dostęp do tętniącej życiem promenady z opcjami handlowymi i gastronomicznymi, tuż obok mariny i klubu jachtowego. Projekt wzbogacono o zrównoważone cechy, takie jak rozbudowane krajobrazy rodzimych roślin, zaawansowane zarządzanie odpadami i parkingi dla pojazdów elektrycznych, podkreślając ekologiczną luksusową przestrzeń życia. Położony na ekskluzywnej wyspie, zapewnia szybki dostęp do głównych atrakcji turystycznych i Sheikh Zayed Road, co sprawia, że jest centralnym, ale spokojnym miejscem wypoczynku.

Projekt oferuje podwyższone doświadczenie wnętrza z precyzyjnie zaprojektowanymi apartamentami z jedną, dwiema i trzema sypialniami, w pełni umeblowanymi i starannie zaprezentowanymi w eleganckim stylu Address Resorts. Każda rezydencja wyposażona jest w wysokiej jakości urządzenia kuchenne i szafy wnękowe, które bezbłędnie łączą funkcjonalność z wyrafinowaniem. Przestronne okna od podłogi do sufitu napełniają wnętrza naturalnym światłem, wzmacniając otwarte, płynne układy, które kładą nacisk na komfort i styl. Sypialnie główne posiadają garderoby typu walk-in oraz łazienki en-suite, zapewniając prywatność i wygodę. Wnętrza obejmują wyznaczone przestrzenie do jadalni, relaksu i rozrywki, a balkony oferują urzekające widoki. Każdy detal — od materiałów najwyższej jakości po nowoczesne wykończenia — został starannie dobrany, aby stworzyć harmonijne środowisko życia, które emanuje luksusowym nadmorskim spokojem, co sprawia, że jest to wyjątkowy wybór dla osób szukających wyjątkowego stylu życia w Dubaju, z doskonałą równowagą luksusu i funkcjonalności.


DXB-00161

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy DOLCE VITA
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$316,000
Apartamentowiec Apartamenty z 5-Letnim Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$426,157
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence Lilium Tower with a swimming pool in the prestigious area of JVT, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$494,959
Zespół mieszkaniowy Samana Resorts
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$217,200
Zespół mieszkaniowy Saas Hills
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$229,500
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze i Ratami w Dubai Harbour
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,78M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy "Solera, Downtown Mina" by RAK Properties (Units 168)
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
od
$256,231
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 18
Witamy w Solera, Centrum Mina - Nowy kompleks mieszkaniowy wg właściwości RAKRAK Nieruchomości jest wiodącym deweloperem nieruchomości zobowiązanym do produkcji wyjątkowych i trwałych miejsc docelowych.Coastal Living Meets Urban Elegance - Ras Al KhaimahOdkryj Solera w Mina Al Arab - wyrafin…
Deweloper
DC Constructions
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
DC Constructions
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Cove Grand with swimming pools, lounge areas and mini golf, Dubai Land Residence Complex, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Cove Grand with swimming pools, lounge areas and mini golf, Dubai Land Residence Complex, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Cove Grand with swimming pools, lounge areas and mini golf, Dubai Land Residence Complex, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Cove Grand with swimming pools, lounge areas and mini golf, Dubai Land Residence Complex, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Cove Grand with swimming pools, lounge areas and mini golf, Dubai Land Residence Complex, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Cove Grand with swimming pools, lounge areas and mini golf, Dubai Land Residence Complex, UAE
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments Cove Grand with swimming pools, lounge areas and mini golf, Dubai Land Residence Complex, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$186,913
Witamy w Cove Grand - Elegancki kompleks mieszkalny, pochowany w Verdure obszaru parku, w samym sercu przytulnej i dynamicznie rozwijającej się dzielnicy rodzinnej w Dubaju. To nie tylko miejsce do życia - to przestrzeń, gdzie wszystko jest przemyślane do ostatniego szczegółu dla tych, którz…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Zespół mieszkaniowy Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Zespół mieszkaniowy Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Zespół mieszkaniowy Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Zespół mieszkaniowy Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Zespół mieszkaniowy Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$750,529
Oferujemy przestronne i jasne hiszpanskie wille z tarasami, garażami i miejscami parkingowymi.W rezydencji znajdują się baseny, place zabaw dla dzieci, boiska do koszykówki, ścieżki spacerowe, siłownia, ogrody krajobrazowe, klub, supermarket, ochrona wokół zegara.Wyposażenie i wyposażenie w …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje