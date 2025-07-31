Kompleks mieszkalny ELARIS Rise

ELARIS Rise to nowy kompleks mieszkalny premium z obiektu One z architekturą przyszłości i przemyślaną infrastrukturą!
ELARIS Rise to nowoczesny kompleks mieszkalny z Object One, stworzony dla tych, którzy cenią stylową architekturę, funkcjonalne przestrzenie i komfort nowej generacji.
Wyposażenie komfortowe
ELARIS Rise oferuje dobrze przemyślaną infrastrukturę do rekreacji, sportu i spokojnego życia:
- odkryty basen i tarasy opalania,
- nowoczesny pokój fitness,
- obszary wypoczynku i przestrzeń współpracy,
- obszary zabaw dla dzieci,
- zielone szlaki spacerowe i przytulne narożniki dla rekreacji,
Stylowe lobby i całodobowa ochrona.
Lokalizacja i środowisko
ELARIS Rise znajduje się w obiecującej części Dubaju (lokalizacja odpowiada marki Object One), zapewniając szybki dostęp do kluczowych punktów miasta:
- centra handlowe i supermarkety,
- szkoły i instytucje medyczne,
- główne trasy transportowe,
- obszary biznesowe i rekreacyjne.
Wysoka mobilność sprawia, że kompleks jest wygodny zarówno dla rodzin, jak i dla profesjonalistów.
Skontaktuj się z nami teraz, aby otrzymać prezentację ELARIS Rise, zbadać układy i wybrać rezydencję w nowym projekcie premium Object One.