Kompleks mieszkalny ELARIS Rise

ELARIS Rise to nowy kompleks mieszkalny premium z obiektu One z architekturą przyszłości i przemyślaną infrastrukturą!



ELARIS Rise to nowoczesny kompleks mieszkalny z Object One, stworzony dla tych, którzy cenią stylową architekturę, funkcjonalne przestrzenie i komfort nowej generacji.



Wyposażenie komfortowe

ELARIS Rise oferuje dobrze przemyślaną infrastrukturę do rekreacji, sportu i spokojnego życia:

- odkryty basen i tarasy opalania,

- nowoczesny pokój fitness,

- obszary wypoczynku i przestrzeń współpracy,

- obszary zabaw dla dzieci,

- zielone szlaki spacerowe i przytulne narożniki dla rekreacji,

Stylowe lobby i całodobowa ochrona.



Lokalizacja i środowisko

ELARIS Rise znajduje się w obiecującej części Dubaju (lokalizacja odpowiada marki Object One), zapewniając szybki dostęp do kluczowych punktów miasta:



- centra handlowe i supermarkety,

- szkoły i instytucje medyczne,

- główne trasy transportowe,

- obszary biznesowe i rekreacyjne.



Wysoka mobilność sprawia, że kompleks jest wygodny zarówno dla rodzin, jak i dla profesjonalistów.



Skontaktuj się z nami teraz, aby otrzymać prezentację ELARIS Rise, zbadać układy i wybrać rezydencję w nowym projekcie premium Object One.