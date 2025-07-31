  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Kompleks mieszkalny ELARIS Rise

Kompleks mieszkalny ELARIS Rise

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$343,686
;
10
ID: 33026
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    21

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Русский Русский

ELARIS Rise to nowy kompleks mieszkalny premium z obiektu One z architekturą przyszłości i przemyślaną infrastrukturą!

ELARIS Rise to nowoczesny kompleks mieszkalny z Object One, stworzony dla tych, którzy cenią stylową architekturę, funkcjonalne przestrzenie i komfort nowej generacji.

Wyposażenie komfortowe
ELARIS Rise oferuje dobrze przemyślaną infrastrukturę do rekreacji, sportu i spokojnego życia:
- odkryty basen i tarasy opalania,
- nowoczesny pokój fitness,
- obszary wypoczynku i przestrzeń współpracy,
- obszary zabaw dla dzieci,
- zielone szlaki spacerowe i przytulne narożniki dla rekreacji,
Stylowe lobby i całodobowa ochrona.

Lokalizacja i środowisko
ELARIS Rise znajduje się w obiecującej części Dubaju (lokalizacja odpowiada marki Object One), zapewniając szybki dostęp do kluczowych punktów miasta:

- centra handlowe i supermarkety,
- szkoły i instytucje medyczne,
- główne trasy transportowe,
- obszary biznesowe i rekreacyjne.

Wysoka mobilność sprawia, że kompleks jest wygodny zarówno dla rodzin, jak i dla profesjonalistów.

Skontaktuj się z nami teraz, aby otrzymać prezentację ELARIS Rise, zbadać układy i wybrać rezydencję w nowym projekcie premium Object One.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny ELARIS Rise
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$343,686
