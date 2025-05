Kompleks mieszkalny New SOLA Residences with swimming pools and a kids' play area, Wasl Gate, Dubai, UAE

SOLA Rezydencje to kompleks mieszkalny, który oferuje przestronne i przemyślane rezydencje z 1-3 sypialniami i idealnie łączy zalety życia miejskiego i odosobnionego wypoczynku.

Mieszkańcy kompleksu mogą korzystać z niezrównanych możliwości handlowych - zaledwie kilka minut drogi stąd znajduje się Festival Plaza Mall z popularnymi sklepami, w tym IKEA i ACE, a także liczne restauracje i butiki. To idealne miejsce na rodzinny weekend, wygodne zakupy i przyjemne spotkania z przyjaciółmi. Dla tych, którzy cenią aktywny styl życia i rekreację na świeżym powietrzu, projekt oferuje malowniczy park centralny bezpośrednio na swoim terytorium. Przestronne tereny zielone, ścieżki spacerowe i przytulne przestrzenie wypoczynkowe staną się idealnym miejscem na sport, spacery z dziećmi i spotkania z przyjaciółmi. To prawdziwa oaza natury w centrum miasta, gdzie można odpocząć i uciec od tętniącej życiem megapolis. Na terytorium znajduje się nowoczesny basen z salonem i oddzielnym basenem dla dzieci, gdzie dzieci mogą bezpiecznie się bawić. Centrum fitness jest wyposażone w zaawansowane maszyny i oferuje miejsce na sport w ciągu dnia. Dla rodzin z dziećmi, jest plac zabaw, gdzie mogą się dobrze bawić w bezpiecznym i przytulnym środowisku. Kompleks posiada również wielofunkcyjny pokój, który może być używany do spotkań, imprez lub rekreacji z sąsiadami i przyjaciółmi.

Ułatwienia:

baseny dla dzieci i dorosłych

sala gimnastyczna

plac zabaw dla dzieci

wielofunkcyjny pokój

Zakończenie - IV kwartał 2027 r.

Plan płatności (50 / 50)

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Kompleks ma strategiczne położenie - blisko Sheikh Zayed Roas, jednej z głównych autostrad Dubaju. Pozwala łatwo i szybko dotrzeć do kluczowych obszarów biznesowych, takich jak Downtown Dubai, Dubai Marina i Business Bay, jak również do najlepszych restauracji, centra rozrywki i centrów handlowych miasta. SOLA Residences będzie idealny zarówno dla profesjonalistów, wiodących aktywnego stylu życia, jak i rodzin, które cenią wygodę i komfort. Jedną z głównych zalet tego kompleksu mieszkalnego jest bliskość stacji metra Energy, umożliwiając szybki i wygodny dostęp do dobrze rozwiniętej sieci transportowej Dubaju. Tutaj można zapomnieć o korki i długich podróży - metro pozwoli zaoszczędzić trochę czasu, cięcia kosztów transportu i dostać się do centrów biznesowych i kulturalnych, centra handlowe i zabytków miasta z łatwością.