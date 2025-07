Kompleks mieszkalny First-class residential complex VAL with a good infrastructure in the Al Jaddaf area, Dubai, UAE

Val zaprasza do zanurzenia się w świecie wyrafinowania, gdzie współczesna elegancja spotyka spokój. Val oferuje 121 rezydencji, w tym studia i 1-2 pokojowe apartamenty. Wnętrza tworzą filozofię minimalistycznego luksusu, gdzie każdy element jest starannie przemyślany, aby stworzyć stylową i wygodną przestrzeń. Jasne, otwarte plany podłogowe są wypełnione naturalnym światłem, podkreślając błyszczące powierzchnie i aksamitne akcenty, które dają każdemu domowi specjalną świeżość i lekkość. Przestronne plany podłogowe z dużą ilością naturalnego światła podkreślają stylowe błyszczące powierzchnie i aksamitne akcenty, tworząc atmosferę świeżości i lekkości w każdej rezydencji.

Projekt oferuje szeroki zakres udogodnień, które tworzą wygodne miejsce do życia, relaksu i towarzyskiego. Do Państwa dyspozycji będzie nowoczesny basen, idealny do pływania i relaksu w gorące dni. Obok basenu znajdują się przytulne kąpieliska, gdzie można cieszyć się promienie słoneczne i zrelaksować się na świeżym powietrzu. Dla tych, którzy dbają o swoje zdrowie i kondycję fizyczną, istnieje sala fitness wyposażona w nowoczesny sprzęt, jak również sala jogi, gdzie można znaleźć harmonię ciała i umysłu. Aby odzyskać i zrelaksować się po treningu, można odwiedzić saunę, która pomoże złagodzić stres i poprawić ogólne samopoczucie. Małe mieszkanki kompleksu nie będą pozostawione bez uwagi - istnieje oddzielny basen dla dzieci dla nich, gdzie mogą bezpiecznie pluskać i bawić się. Wszystkie udogodnienia projektu mają na celu stworzenie równowagi między aktywnym stylem życia a możliwościami całkowitego relaksu.

Korzyści

Instalacje: 40 / 60

20% - płatność początkowa

10% - lipiec 2025 r.

5% - styczeń 2026 r.

5% - lipiec 2026 r.

60% - po dostarczeniu projektu

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Lokalizacja projektu w regionie Al Jaddaf Waterfront w Dubaju oferuje unikalne korzyści dla tych, którzy cenią sobie połączenie odosobnionego relaksu i wygodnego dostępu do życia w mieście. Położony wzdłuż malowniczych brzegów Dubai Creek, obszar ten stał się jednym z najbardziej atrakcyjnych kompleksów mieszkalnych w mieście. Oferuje doskonałe połączenie spokojnej atmosfery nabrzeża z łatwym dostępem do kluczowych obszarów biznesowych i rozrywkowych Dubaju. Al Jaddaf Waterfront jest znany z bliskości licznych udogodnień, jak również nowoczesnej infrastruktury, która jest idealna do komfortowego życia. Tutaj można podziwiać malownicze widoki na wodę, jak również szybki dostęp do wszystkich ważnych miejsc miasta. Obszar znajduje się w odległości krótkiej jazdy od centrów biznesowych i rozrywkowych, co czyni go idealnym dla mieszkańców, którzy cenią zarówno prywatność i bliskość dynamicznego życia miasta.