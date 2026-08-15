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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Odessa, Ukraina

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698 obiektów total found
Private Ownership w Odessa, Ukraina
Private Ownership
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 8
Premium Wielofunkcyjny Budynek na sprzedaż w Centralnej Odesie, UkrainaRzadka okazja, aby na…
$9,00M
VAT
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Prywatny sprzedawca
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Nieruchomości komercyjne 102 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 102 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 102 m²
12797 Sprzedam pokój elewacji z remontami w centrum miasta na ulicy Preobrazhenskaya. Powier…
$300,000
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Nieruchomości komercyjne 90 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 90 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 90 m²
Fasety są 124; oddzielić budynek Na drzwiach wejściowych jest pokój handlowy o powierzchni o…
$153,000
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Nieruchomości komercyjne 136 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 136 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 136 m²
21551. Fasada lokal na sprzeda? dla biznesu na Cheryomushki. Powierzchnia 136 m2 Ukończono m…
$82,000
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Nieruchomości komercyjne 48 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 48 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 48 m²
38272
$25,800
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Zakład produkcyjny 15 000 m² w Odessa, Ukraina
Zakład produkcyjny 15 000 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 15 000 m²
Przemysłowy apartament Odega, który naprawdę daje "start bez długiego tańca" -4 ha prywatnyc…
$5,00M
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Agencja
BPS Consulting
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 140 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 140 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 140 m²
27833. Sprzedam pokój w centrum. Łączna powierzchnia 140 m2 Zaprojektowany na 4 pokoje. Stan…
$190,000
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Pomieszczenie biurowe 368 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 368 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 368 m²
30939 lokale handlowe są sprzedawane w ruchliwym centrum miasta przy ulicy Malaya Arnautskay…
$290,000
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Nieruchomości komercyjne 1 231 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 231 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 231 m²
1309. Budynek w samym centrum Odessy na ulicy jest oferowany na sprzedaż. Nezhinskaya. Powie…
$850,000
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Nieruchomości komercyjne 97 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 97 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 97 m²
38273
$51,600
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Nieruchomości komercyjne 430 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 430 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 430 m²
19198. Oddzielny budowla na sprzeda? w Suworow powiat. Budynek o powierzchni 230 m kw., pokr…
$210,000
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Hotel 250 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 250 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 250 m²
Nr 3757. Oferujemy na sprzedaż operacyjny hostel biznesowy w historycznym centrum miasta na …
$250,000
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Nieruchomości komercyjne 18 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 18 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 18 m²
31233 apartament jest sprzedawany w dzielnicy Malinowski z osobnym wejściem, co czyni go dos…
$10,800
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Nieruchomości komercyjne 1 160 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 160 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 160 m²
7493 Oferujemy na sprzeda? budynek w pobli? u Moldavanka w obwodzie Parku Przemienienia. Pow…
$610,000
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Nieruchomości komercyjne 720 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 720 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 720 m²
27663 Sprzedam ready-wykonane pomieszczenia dla przedszkola / szkoły i innych w Malinki komp…
$800,000
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Nieruchomości komercyjne 129 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 129 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 129 m²
26652. Sprzedam lokale handlowe w centrum miasta. Powierzchnia całkowita 129 m2 Jest przedni…
$100,000
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Nieruchomości komercyjne 670 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 670 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 670 m²
9167. Oferujemy na sprzeda? oddzielny, trzypi? trowy budynek na Levitanie. Powierzchnia całk…
$670,000
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Nieruchomości komercyjne 1 200 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 200 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 200 m²
Dam ci gabinet pod każdym względem. Powierzchnia całkowita wynosi 1180 metrów. Dwa piętra. P…
$300,000
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Agencja
BPS Consulting
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Nieruchomości komercyjne 1 317 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 317 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 317 m²
9120. Oferujemy na sprzedaż gotowy biznes w ruchliwym miejscu Odessa. Kompleks operacyjny. P…
$420,000
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Hotel 500 m² w Odessa, Ukraina
Hotel 500 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 500 m²
9265. Oferujemy na sprzedaż ready-made hotel biznes w samym sercu Odessy, 2 minuty spacerem …
$550,000
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Nieruchomości komercyjne 455 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 455 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 455 m²
33389. Sprzedam budynek na Fontannie. Znajduje się na początku 8 akrów. 2 piętra, 4 poziomy.…
$480,000
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Nieruchomości komercyjne 102 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 102 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 102 m²
28849. Przedmieścia handlowe na sprzedaż w Centrum na Polskiej. Powierzchnia 102 m2. Nowocze…
$200,000
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Nieruchomości komercyjne 22 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 22 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 22 m²
20063 lokale biznesowe / mieszkanie na sprzedaż w dzielnicy Malinowski. Powierzchnia całkowi…
$16,000
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Nieruchomości komercyjne 1 350 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 350 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 350 m²
Nr 3651. Oferujemy na sprzeda? budynek w mie? cie na ulicy. Zbudowany w 1970 roku. Cel-biuro…
$230,000
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Nieruchomości komercyjne 480 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 480 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 480 m²
nr 1321 Oferujemy na sprzedaż przestronny pokój przy ulicy Ekaterinińskiej. Powierzchnia cał…
$800,000
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Nieruchomości komercyjne 1 500 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 500 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 500 m²
Najbardziej komercyjny kompleks 1500 m ² z własnym terytorium i konwencją transportu towarow…
$950,000
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Agencja
BPS Consulting
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Lokale gastronomiczne 450 m² w Odessa, Ukraina
Lokale gastronomiczne 450 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 2-overkhov okrema Budivlya (restauracja kolish) z oświetlonym Maidanchik ped be-…
$600,000
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Agencja
BPS Consulting
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Pomieszczenie biurowe 1 021 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 1 021 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 021 m²
1231. Sprzedam biuro na ulicy. Cosmonauts / General Petrov. Powierzchnia obiektu 1021 m2 Sys…
$1,000,000
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Nieruchomości komercyjne 903 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 903 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 903 m²
9097. Oferujemy na sprzeda? pokój w 5-pi? trowym domu na pos. Kotowski. Powierzchnia całkowi…
$1,13M
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Nieruchomości komercyjne 181 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 181 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 181 m²
Przypuszczalnie elitarny budynek w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Odessy w Arkad…
$370,000
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Agencja
BPS Consulting
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