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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Wełykodołynśke, Ukraina

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3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 4 073 m² w Wełykodołynśke, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 4 073 m²
Wełykodołynśke, Ukraina
Powierzchnia 4 073 m²
Położenie: 19 km Ovidiopol drogi, Velikidolinskoe, Ovidiopol powiat, Odessa region Grunty: …
$800,000
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Agencja
BPS Consulting
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Nieruchomości komercyjne 11 365 m² w Wełykodołynśke, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 11 365 m²
Wełykodołynśke, Ukraina
Powierzchnia 11 365 m²
5700. Oferujemy na sprzeda? kompleks magazynów na poczcie. Wielka Dolina. Powierzchnia całko…
$1,70M
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Nieruchomości komercyjne 10 700 m² w Wełykodołynśke, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 10 700 m²
Wełykodołynśke, Ukraina
Powierzchnia 10 700 m²
33225. Na sprzeda? destylarnia w centrum wsi Velikodolinskoye. Produkcja alkoholu, wina i ko…
$1,50M
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