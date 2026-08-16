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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Obwód kijowski, Ukraina

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4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 7 700 m² w Baryszówka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 7 700 m²
Baryszówka, Ukraina
Powierzchnia 7 700 m²
Sprzedaż fabryki polimerów (6,5 ha, samochód 3,4 MW) jest strategicznym atutem. Szukasz sta…
$2,50M
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Agencja
BPS Consulting
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Sklep 90 m² w Wyszogród, Ukraina
Sklep 90 m²
Wyszogród, Ukraina
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/9
Sprzedaż fasady prima, Iwano-Frankowsk, vul. Mazepi 183k1 - Prokhidny, który jest na miejscu…
$19,999
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Gotowy biznes 6 929 m² w Biała Cerkiew, Ukraina
Gotowy biznes 6 929 m²
Biała Cerkiew, Ukraina
Powierzchnia 6 929 m²
1. Kompleks przetwórstwa mięsaNa terytorium integralnego kompleksu nieruchomości są:kompleks…
$5,00M
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Magazyn 5 000 m² w Boryspol, Ukraina
Magazyn 5 000 m²
Boryspol, Ukraina
Powierzchnia 5 000 m²
Liczba kondygnacji 1
Magazyn kompleks w okolicy Boryspil.Jest idealny do przechowywania produktów farmaceutycznyc…
$4,00M
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