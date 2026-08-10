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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Obwód iwanofrankiwski, Ukraina

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Iwano-Frankiwsk
6
16 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 2 000 m² w Polanica, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 2 000 m²
Polanica, Ukraina
Powierzchnia 2 000 m²
Otwarcie niepowtarzalnej okazji do inwestowania w prestiżowy hotel, położony w samym sercu o…
$3,30M
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Nieruchomości komercyjne 4 000 m² w Delatyn, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 4 000 m²
Delatyn, Ukraina
Powierzchnia 4 000 m²
Sprzedam ci potężny apartament w Delhi. Znajduje się w pobliżu głównej arterii transportowe…
$6,00M
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Nieruchomości komercyjne 1 300 m² w Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 300 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Powierzchnia 1 300 m²
Sprzedam firmę Buzon, która jest hotelem FLOST. Powierzchnia pokoju: 1306.5 metrów. Liczba p…
$2,07M
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Inny 1 200 m² w Jasienów Górny, Ukraina
Inny 1 200 m²
Jasienów Górny, Ukraina
Powierzchnia 1 200 m²
Zamierzam dać Hotel Sadiba do malarskiego rogu Karpat z góry Issen. Hotel znajduje się na s…
$1,38M
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Nieruchomości komercyjne 1 497 m² w Kałusz, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 497 m²
Kałusz, Ukraina
Powierzchnia 1 497 m²
Oferujemy Państwu miejsce wolnego celu, które znajduje się w samym sercu miasta Kaluash. Ni…
$1,20M
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Inny 750 m² w Polanica, Ukraina
Inny 750 m²
Polanica, Ukraina
Powierzchnia 750 m²
Przygotuj nowy hotel w pobliżu Bukoville, wakacje, po drugiej stronie pierwszego wyjścia, 70…
$1,29M
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Nieruchomości komercyjne 900 m² w Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 900 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Powierzchnia 900 m²
Sprzedam kompleks produkcyjny w Ivano- francuski Powierzchnia całkowita wynosi 900 m2. Umieś…
$1,15M
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Agencja
BPS Consulting
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Nieruchomości komercyjne 345 m² w Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 345 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Powierzchnia 345 m²
Sprzedam biuro handlowe w samym centrum miasta, A- jak Open Space, z potężnym liniowym syste…
$599,999
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Nieruchomości komercyjne 3 500 m² w Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 3 500 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Powierzchnia 3 500 m²
Cani- zdrowy czteropiętrowy kompleks w Ivano-Frankika z pełną autonomią na swojej ziemi. Pow…
$2,50M
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Nieruchomości komercyjne 2 500 m² w Chryplin, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 2 500 m²
Chryplin, Ukraina
Powierzchnia 2 500 m²
Hotel Recreation Base, Centrum Rehabilitacji Sloboda Karpaty 1.5 haKoszt obiektu: 850,000 do…
$1,000,000
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Inny 510 m² w Polanica, Ukraina
Inny 510 m²
Polanica, Ukraina
Powierzchnia 510 m²
Cojplar -- cztery domy w górach -- Polyakov, Bukovel, Karshoo Działalność związana z dochoda…
$1,20M
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Nieruchomości komercyjne 10 000 m² w Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 10 000 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Powierzchnia 10 000 m²
Sprzedam albo dam to Remmont- mechanicznym terminom. c. Pijany, Burshnian ZPD- 140. To w maj…
$3,20M
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BPS Consulting
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Nieruchomości komercyjne 5 500 m² w Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 5 500 m²
Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Powierzchnia 5 500 m²
Szwedzki Zazniquan w L.A. Frankik, Lwów To dobra konwencja. Powierzchnia budynku i budynku w…
$1,80M
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Agencja
BPS Consulting
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Polanica, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Polanica, Ukraina
Powierzchnia 1 000 m²
Sprzedam hotel Polonce, strefie kurortu, Bukow. Z widokiem na góry i bezpośrednio w pobliżu …
$1,25M
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BPS Consulting
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Nieruchomości komercyjne 700 m² w Polanica, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 700 m²
Polanica, Ukraina
Powierzchnia 700 m²
To wygląda na biznes restauracji w sercu Carpath- Trucizna! Towarzysz posiada dwa obszary, T…
$2,65M
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Historyczny Projekt Hotelowy ze Źródłem Leczniczym w Słobodzie w Rejon kołomyjski, Ukraina
Historyczny Projekt Hotelowy ze Źródłem Leczniczym w Słobodzie
Rejon kołomyjski, Ukraina
Pokoje 40
Powierzchnia 2 450 m²
Liczba kondygnacji 4
Oferujemy na sprzedaż kompleks hotelowy położony w perspektywicznym regionie turystycznym ob…
$1,41M
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