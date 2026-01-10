Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Lymanka
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Lymanka, Ukraina

27 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 69 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 69 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 69 m²
$75,000
Nieruchomości komercyjne 98 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 98 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 98 m²
$120,000
Nieruchomości komercyjne 35 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 35 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 35 m²
$30,000
Nieruchomości komercyjne 480 m² w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 480 m²
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 480 m²
$165,000
Nieruchomości komercyjne 120 m² w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 120 m²
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 120 m²
$150,000
Nieruchomości komercyjne 34 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 34 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 34 m²
23648 Sprzedam lokale handlowe w nowym budynku na Tairova. Powierzchnia całkowita 34 m2 Okna…
$30,000
Nieruchomości komercyjne 52 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 52 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 52 m²
15821 Sprzedam fasadowe lokale handlowe dla wszelkiego rodzaju działalności. Numery mieszkal…
$55,000
Nieruchomości komercyjne 1 115 m² w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 115 m²
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 1 115 m²
7992. Oferujemy na sprzedaż 4-piętrowy dom budowlany i stoi oddzielnie w mieście 411 baterii…
$610,000
Nieruchomości komercyjne 20 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 20 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 20 m²
17277 Biuro na sprzedaż na Tairovie. Przestawione na dwa pokoje. Powierzchnia całkowita wyno…
$13,000
Moya7yaMoya7ya
Nieruchomości komercyjne w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Lymanka, Ukraina
№ 6916 Sprzedaję fasadę na Morzu Czarnym dla każdego rodzaju działalności. Powierzchnia 163 akrów.
$150,000
Nieruchomości komercyjne 942 m² w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 942 m²
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 942 m²
3553. Oferujemy do sprzedaży nowy wolnostojący magazyn na osiedlu Daiberg. Łączna powierzch…
$260,000
Nieruchomości komercyjne 58 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 58 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 58 m²
20792. Oferujemy na sprzedaż lokale handlowe w nowym budynku na Tairovie. Obszar całkowity 5…
$34,740
Nieruchomości komercyjne w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Lymanka, Ukraina
7857. Oferujemy na sprzedaż działkę na Morzu Czarnym. Powierzchnia 46 akrów. Jest akt państw…
$310,000
Nieruchomości komercyjne 750 m² w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 750 m²
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 750 m²
9209. Oferujemy na sprzedaż 3-piętrowy hotel w Tsarskoye Selo. Powierzchnia całkowita 740 m2…
$750,000
Nieruchomości komercyjne 55 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 55 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 55 m²
18032 Oferowane na sprzedaż lokale w dzielnicy mieszkalnej Rainbow. Całkowita powierzchnia p…
$42,000
Nieruchomości komercyjne 38 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 38 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 38 m²
17308 Na sprzedaż pokój na parterze dla handlu. Powierzchnia 38 metrów kwadratowych. Zamknię…
$30,000
Nieruchomości komercyjne w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Lymanka, Ukraina
11733. W Tsarskoye Selo - 2 na Aleksandrowskiej\ pr - t Zhukova, na sprzeda? 6 akrów. Kraj m…
$92,000
Nieruchomości komercyjne 35 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 35 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 35 m²
23002. Sprzedam lokale handlowe w nowym budynku na Tairova. Powierzchnia całkowita 35 m2 Nap…
$35,000
Nieruchomości komercyjne 1 400 m² w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 400 m²
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 1 400 m²
27161. Sprzedam fasadê, budynek w Kijowie. Powierzchnia całkowita 1400 m2 Wykonane w 4 pozio…
$760,000
Nieruchomości komercyjne 1 633 m² w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 633 m²
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 1 633 m²
13946 Mansion for sale in Sauvignon-2. Private school business option, premium z internatem,…
$2,15M
Nieruchomości komercyjne 1 500 m² w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 500 m²
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 1 500 m²
26721. Sprzedam dom w Sauvignon. Projekt przewiduje mały budynek mieszkalny, typu klub Powie…
$1,25M
Nieruchomości komercyjne 401 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 401 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 401 m²
№ 1415. . . Oferujemy na sprzedaż pokój z fasadą w nowym kompleksie mieszkaniowym „Home on L…
$570,000
Nieruchomości komercyjne 1 100 m² w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 100 m²
Lymanka, Ukraina
Powierzchnia 1 100 m²
10144. Oferujemy na sprzeda? nowy, oddzielny, dwupi? trowy budynek na ulicy. Wybrzeże. Powie…
$660,000
Nieruchomości komercyjne 58 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 58 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 58 m²
31311 sold a spacious facade room in the Rainbow ZhM, ideally suitable for any type of activ…
$39,000
Nieruchomości komercyjne 1 850 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 850 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 22
Powierzchnia 1 850 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom, Budynek w przełęczy i przejść miejsce w zaludnionej mikrodzielnicy Sekcja 25 akrów Budy…
$1,50M
Nieruchomości komercyjne w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Lymanka, Ukraina
№ 1199... Oferujemy na sprzeda? dzia? ka w Tsarskoye Selo. Całkowita powierzchnia 2,5 akra. …
$30,000
Nieruchomości komercyjne w Lymanka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne
Lymanka, Ukraina
№ 5965. Sprzedam ziemię na Morzu Czarnym 2. Całkowita powierzchnia działki wynosi 1,63 ha. W…
$160,000
