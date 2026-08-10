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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Zatoka, Ukraina

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4 obiekty total found
Inny 1 690 m² w Zatoka, Ukraina
Inny 1 690 m²
Zatoka, Ukraina
Powierzchnia 1 690 m²
Jest to wygodne, aby sprzedać, że baza biznesowa jest naprawiana w samym sercu Zatoki - przy…
$2,50M
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Agencja
BPS Consulting
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Hotel 250 m² w Zatoka, Ukraina
Hotel 250 m²
Zatoka, Ukraina
Powierzchnia 250 m²
37533 Sprzedam działające centrum rekreacyjne w Zatoce z fabułą. Położony w pobliżu zatoki. …
$160,000
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Nieruchomości komercyjne 288 m² w Zatoka, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 288 m²
Zatoka, Ukraina
Powierzchnia 288 m²
37999. Readymade obiekt inwestycyjny nad morzem - minihotel w regionie wypoczynkowym Zatoki …
$90,000
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TekceTekce
Inny 950 m² w Zatoka, Ukraina
Inny 950 m²
Zatoka, Ukraina
Powierzchnia 950 m²
Wygląda na wspaniały hotel z doskonałą reputacją w zamku kurortu. Obiekt został zbudowany w …
$850,000
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
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Realting.com
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