Butik-proekt s horoshey lokaciey v Gazipashe

Marmara Region, Turcja

od €190,487

Poddaj się: 2024

Wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu w jednym kompleksie mieszkaniowym. Projekt jest wdrażany w regionie Baylikzyuzu w europejskiej części Stambułu i w pełni spełnia ten wymóg. Z dwoma budynkami mieszkalnymi i jednym blokiem dla biur domowych, pozwala mieszkać i pracować w jednym miejscu. Kompleks mieszkaniowy ma własne sklepy uliczne, restauracje, basen, salę fitness, własne kino, pokój zabaw dla dzieci. Do domów przylega zieleń, w której łatwo jest znaleźć miejsce do relaksu. Obszar jest nasycony infrastrukturą społeczną. Najbliższy szpital od kompleksu mieszkalnego znajduje się zaledwie 20 metrów od hotelu, dwieście metrów od niego znajduje się duże centrum handlowe, a w okolicy znajdują się dwa uniwersytety. Mieszkańcom łatwo jest wybrać się na spacer do miejskiego lasu Yakuplu, ponieważ jest on oddalony o zaledwie 400 metrów. West Marina znajduje się pięć minut spacerem od kompleksu mieszkalnego, więc jest szczególnie wygodny dla miłośników żeglarstwa. Dostępność transportu to kolejna ważna zaleta kompleksu mieszkalnego. Bardzo blisko autostrady TEM, która zapewnia dogodną komunikację z dowolnym obszarem Stambułu. Bez samochodu dotarcie we właściwe miejsce jest równie łatwe. W odległości spaceru znajduje się stacja metra i przystanek autobusu metra. Lotnisko w Stambule znajduje się 30 minut jazdy od hotelu. 3,5 km od kompleksu mieszkalnego znajduje się Międzynarodowe Centrum Wystawowe Tuyap —, ważny punkt działalności gospodarczej na mapie Stambułu. W obiekcie dostępne są harmonogramy 1 + 1 i 2 + 1. Istnieją opcje na każdy gust: z prywatnymi tarasami i jacuzzi na wyższych piętrach, a także z dolnym ogrodem. Wiele apartamentów oferuje doskonały widok na morze.