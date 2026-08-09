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Wille nad morzem na sprzedaż w Milas, Turcja

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6 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Milas, Turcja
Willa 5 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Systemami Inteligentnego Domu i Ogrodami w Mi…
$870,200
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Willa 4 pokoi w Milas, Turcja
Willa 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Wolnostojące Wille z Systemami Inteligentnego Domu w Projekcie Otoczonym Naturą Güllük jest…
$1,05M
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Willa 5 pokojów w Milas, Turcja
Willa 5 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 267 m²
Wolnostojące Wille z Systemami Inteligentnego Domu w Projekcie Otoczonym Naturą Güllük jest…
$1,64M
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TekceTekce
Willa 6 pokojów w Bogazici, Turcja
Willa 6 pokojów
Bogazici, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami i Basenem Infinity na Sprzedaż w Bodrum Wolnostojąca will…
$672,245
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Willa 5 pokojów w Milas, Turcja
Willa 5 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny kompleks willi z plażami, basenami i centrum spa, Bodrum, Turcja Oferujemy przes…
$3,82M
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Willa 4 pokoi w Gulluk, Turcja
Willa 4 pokoi
Gulluk, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 386 m²
Liczba kondygnacji 3
New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey We offer villas with lar…
$1,45M
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