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Domy Szeregowe nad morzem w Milas, Turcja

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1 obiekt total found
Szeregowiec 5 pokojów w Milas, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Systemem Smart Home w Nagrodzonym Projekcie w Bodrum Adabükü Wille znajdują się w wi…
$2,27M
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