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Domy w górach na sprzedaż w Konyaalti, Turcja

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6 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Willa 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z Przestronnym Ogrodem na Sprzedaż w Çağlarca, Konyaaltı Dzielnica Çağlarca, położona w …
$314,633
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Bliźniak 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Góry Blisko Plaży w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Antalyi Apar…
$286,170
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Dom 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Dom 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 346 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Kompleksie z Parkingiem Podziemnym i Widokiem na Las w Konyaaltı Ten ekskluzywny kom…
$1,13M
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom 7 pokojów w Konyaalti, Turcja
Dom 7 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypoziomowa Willa z 6 Sypialniami i 6 łazienkami oraz Prywatnym Basenem w Konyaaltı, Antal…
$1,09M
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Dom 7 pokojów w Konyaalti, Turcja
Dom 7 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Systemem Smart Home i Prywatnym Parkingiem w Konyaaltı Dzielnica Molla Yusuf w Konya…
$1,12M
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Willa 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Willa 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 445 m²
Liczba kondygnacji 4
Welcome to Cosy Life Villas! into our cozy villas for life, where you can welcome the new d…
$2,15M
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