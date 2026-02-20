Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Kawalerki na sprzedaż w Izmir, Turcja

2 obiekty
Kawalerka 1 pokój w Konak, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Konak, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 10 m²
Piętro 3/4
Projekt inwestycyjny: Hotel w Izmir pod Wyndham ManagementNiepowtarzalna szansa na własność …
$35,000
Agencja
Hotel Invest
Języki komunikacji
English, Русский, Français
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 1 pokój w Naldoken Mahallesi, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Naldoken Mahallesi, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Pokoje w hotelu RadissonMożna kupić pokój w całości lub w części 0,25% (1 / 4) i 0,50% (1 / …
$37,500
