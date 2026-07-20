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Domy z ogrodem na sprzedaż w Gazipasa, Turcja

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wille
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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Beyrebucak, Turcja
Dom 5 pokojów
Beyrebucak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa Kompletna Nieruchomość Na Sprzedaż W Gazipaşa Beyrebucak Wspaniały W Pełni Umeblowany …
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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