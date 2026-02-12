Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Edirne
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Edirne, Turcja

1 obiekt total found
Willa w Sarpdere, Turcja
Willa
Sarpdere, Turcja
Powierzchnia 106 m²
$505,83M
Parametry nieruchomości w Edirne, Turcja

Tanie
Luksusowe
