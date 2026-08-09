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Condo na sprzedaż w Surat Thani, Tajlandia

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1 obiekt total found
Condo 1 pokój w Baan Bang Rak, Tajlandia
Condo 1 pokój
Baan Bang Rak, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 4/4
Apartament z widokiem na morze w kompleksie mieszkalnym nad morzem (Bang Rak)Komfortowy apar…
$99,000
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Parametry nieruchomości w Surat Thani, Tajlandia

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