Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Si Sunthon
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Widok na morze

Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Si Sunthon, Tajlandia

Choeng Thale
36
Penthouse Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
Piętro 2/7
Unikalna oferta inwestycyjna!Apartamenty i penthouses wyposażone są w wszystkie niezbędne me…
$3,56M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Penthouse 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/7
Unikalna oferta inwestycyjna!Apartamenty i penthouses wyposażone są w wszystkie niezbędne me…
$2,52M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Si Sunthon, Tajlandia

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się