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Wille z basenem na sprzedaż w Ratsada, Tajlandia

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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Ratsada, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Ratsada, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny dwupiętrowy willa w stylu Wabi Sabi znajduje się w cichej okolicy z widokiem na m…
$290,000
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Agencja
UndersunEstate
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Parametry nieruchomości w Ratsada, Tajlandia

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