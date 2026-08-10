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Mieszkania na sprzedaż w Prachuap Khiri Khan, Tajlandia

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2 obiekty total found
Mieszkanie w Hua Hin, Tajlandia
Mieszkanie
Hua Hin, Tajlandia
Doświadcz doskonałej mieszanki komfortu i luksusu w tym oszałamiającym 1-pokojowe mieszkanie…
$71,814
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Mieszkanie 2 pokoi w Hua Hin, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Hua Hin, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 25 m²
Liczba kondygnacji 8
Nowy kompleks mieszkaniowy z apartamentami pod klucz w Nong Kai, Hua Hin, Prachuap Khiri Kha…
$40,088
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Parametry nieruchomości w Prachuap Khiri Khan, Tajlandia

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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