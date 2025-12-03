Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pattaya City
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Pattaya City, Tajlandia

wille
34
szeregowcy
6
Mieszkanie 1 pokój w Kathu, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Kathu, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 28 m²
Piętro 6/5
The Origin Kathu-Patong is a modern low-rise condominium development located centrally in Ph…
$103,230
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Insight estate
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 5
Luxury property in Phuket, Thailand. Characteristics: - Rooms: 2 - Area: 60 m² - Price: $23…
$235,290
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Insight estate
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Rawai, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Rawai, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 5/5
Sunny Moon is a luxury condominium development by Sunny Development Group, located in the pe…
$274,513
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Insight estate
Języki komunikacji
English, Русский
Century 21Century 21
Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 3/5
Above Element is a modern low-rise condominium nestled in the heart of Bang Tao. This projec…
$179,490
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Insight estate
Języki komunikacji
English, Русский
Kawalerka w Na Chom Thian, Tajlandia
Kawalerka
Na Chom Thian, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6/8
Somphong Condotel- condominium znajduje się w Jomtien, zaledwie 150 metrów od morza. Składa …
$59,154
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Kathu, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Kathu, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 28 m²
Piętro 7/5
The Origin Kathu-Patong is a modern low-rise condominium development located centrally in Ph…
$104,780
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Insight estate
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Sakhu, Tajlandia
Willa
Sakhu, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 630 m²
Vista del Mar to ekskluzywny projekt willi położony na plaży Naithon, Phuket, na spokojnym p…
$2,08M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie
Choeng Thale, Tajlandia
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/5
Bamboo Forest is a premium low-rise condominium project located in the Bang Tao area of Phuk…
$204,600
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Insight estate
Języki komunikacji
English, Русский
Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
SERENE to nowoczesny rozwój mieszkaniowy w Phuket, skupiony na minimalistycznym wzornictwie …
$157,501
Zostaw prośbę
AuraAura
Willa w Kamala, Tajlandia
Willa
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 050 m²
Dwie niezwykłe wille oceanfront zaprojektowane przez Charupan Wiriyawiwattcompound Thai dzie…
$6,10M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 5
The Zero Bangtao is a modern condominium project located in one of Phuket's most prestigious…
$152,304
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Insight estate
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 7/5
Arise Vibe is a modern low-rise condominium project by Ornsirin, located in the peaceful Sri…
$243,102
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Insight estate
Języki komunikacji
English, Русский

