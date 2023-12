Infinity Pool

Ban Kata, Tajlandia

od €95,421

Poddaj się: 2023

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. Pomożemy Ci wybrać obiekt za darmo, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Tajlandii i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Vip Karon Condominium – to nowy projekt tajlandzkiego programisty Phuket9 Co., Ltd. Nowoczesny kompleks położony jest przy najczystszej i najpiękniejszej plaży Phuket z piaskiem śpiewającym « » – Karon. Morze Andamańskie myje trzy kilometry białej piaszczystej plaży otoczonej tropikalnymi drzewami. Infrastruktura: Vip Karon Condominium będzie miał nowoczesną infrastrukturę premium: – 2 baseny na dachu; – obszary do spacerów w ogrodzie z roślinami tropikalnymi; Siłownia – wyposażona w nowoczesne symulatory; – obszar zamknięty i chroniony; – elektroniczny system bezpieczeństwa; – całodobowe systemy bezpieczeństwa i nadzoru wideo; – internet i telewizja kablowa; – parking podziemny; – dostęp do Wi-Fi i telewizji kablowej. Lokalizacja: – Odległość od linii plaży – 600 metrów; – Duży wybór restauracji i kawiarni z kuchnią lokalną i europejską, w odległości spaceru; W pobliżu znajdują się duże supermarkety Tesco Lotus i Makro, a także 24-godzinne minimarkety 7/11 i Family Mart; – Odległość do międzynarodowego lotniska w Phuket ( HKT ) – 41,6 km. Funkcje projektu: Wszystkie oferowane apartamenty w ramach projektu VIP Karon Phuket zostaną wynajęte z pełną dekoracją premium. Panoramiczne okna pozwalają w pełni cieszyć się widokiem otwierającym się na Morze Andamańskie. Luksusowe meble, nowoczesne urządzenia, kuchnia i hydraulika klasy europejskiej sprawią, że mieszkanie w mieszkaniu będzie jak najbardziej wygodne. Opowiemy o wszystkich subtelnościach nabywania nieruchomości w Tajlandii. Znajdziemy, pokażemy i pomożemy w zakupie nieruchomości na każde żądanie! Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!