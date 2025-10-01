Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Patong
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Patong, Tajlandia

Pa Tong
3
Condo Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Condo w Pa Tong, Tajlandia
Condo
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Located in the prestigious Bluepoint Condominium in Patong, Duplex Unit 103 offers an elegan…
$701,775
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Pa Tong, Tajlandia
Condo
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Located in the prestigious Bluepoint Condominium in Patong, Duplex Unit 103 offers an elegan…
$701,775
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Pa Tong, Tajlandia
Condo
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Located in the prestigious Bluepoint Condominium in Patong, Duplex Unit 103 offers an elegan…
$701,775
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Patong, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się