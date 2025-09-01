  1. Realting.com
  3. Kompleks mieszkalny CANVAS PRESALE

Phuket, Tajlandia
od
$199,257
;
11
ID: 33056
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Przeniesienie
Wyjątkowa okazja inwestycyjna! Komfortowe apartamenty w otoczeniu zieleni i nowoczesnych obiektów. Mieszkanie od Inwestora! Sprzedaż na podstawie umowy o pracę!
Osprzęt!
Pełne wyposażenie!
Doświadcz pełnego komfortu i spokoju w Canvas, gdzie każdy róg jest przeznaczony do rozkoszowania się zmysłów. Przestronne przestrzenie życiowe, przytulne balkony i zielone ogrody tworzą raj, w którym ty i twoja rodzina będą szczęśliwi.
Wyposażenie: lobby z półotwartym tarasem, dwa baseny, ogród z kąpieliskiem słonecznym, plac zabaw i podwórko, sala współpracy / konferencji, centrum fitness, symulator golfa, taras z miejscem do grillowania, całodobowa obserwacja, pralnia.
Lokalizacja:
Park i plac zabaw na Boat Avenue 70 m;
- rynek 0,8 km na Boat Avenue.;
- klub rekreacyjny "Laguna" 1,8 km;
- Szkoła Kajongkiet Cherngtalai 5.3 km.;
- Bangkok Hospital Bangtao Clinic 1.8 km.;
- Phuket International Airport 20 km.;
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Phuket, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Powrót do
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
