Kompleks mieszkalny CANVAS PRESALE

Wyjątkowa okazja inwestycyjna! Komfortowe apartamenty w otoczeniu zieleni i nowoczesnych obiektów. Mieszkanie od Inwestora! Sprzedaż na podstawie umowy o pracę!
Osprzęt!
Pełne wyposażenie!
Doświadcz pełnego komfortu i spokoju w Canvas, gdzie każdy róg jest przeznaczony do rozkoszowania się zmysłów. Przestronne przestrzenie życiowe, przytulne balkony i zielone ogrody tworzą raj, w którym ty i twoja rodzina będą szczęśliwi.
Wyposażenie: lobby z półotwartym tarasem, dwa baseny, ogród z kąpieliskiem słonecznym, plac zabaw i podwórko, sala współpracy / konferencji, centrum fitness, symulator golfa, taras z miejscem do grillowania, całodobowa obserwacja, pralnia.
Lokalizacja:
Park i plac zabaw na Boat Avenue 70 m;
- rynek 0,8 km na Boat Avenue.;
- klub rekreacyjny "Laguna" 1,8 km;
- Szkoła Kajongkiet Cherngtalai 5.3 km.;
- Bangkok Hospital Bangtao Clinic 1.8 km.;
- Phuket International Airport 20 km.;
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.