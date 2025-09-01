Kompleks mieszkalny CANVAS PRESALE

Wyjątkowa okazja inwestycyjna! Komfortowe apartamenty w otoczeniu zieleni i nowoczesnych obiektów. Mieszkanie od Inwestora! Sprzedaż na podstawie umowy o pracę!

Osprzęt!

Pełne wyposażenie!

Doświadcz pełnego komfortu i spokoju w Canvas, gdzie każdy róg jest przeznaczony do rozkoszowania się zmysłów. Przestronne przestrzenie życiowe, przytulne balkony i zielone ogrody tworzą raj, w którym ty i twoja rodzina będą szczęśliwi.

Wyposażenie: lobby z półotwartym tarasem, dwa baseny, ogród z kąpieliskiem słonecznym, plac zabaw i podwórko, sala współpracy / konferencji, centrum fitness, symulator golfa, taras z miejscem do grillowania, całodobowa obserwacja, pralnia.

Lokalizacja:

Park i plac zabaw na Boat Avenue 70 m;

- rynek 0,8 km na Boat Avenue.;

- klub rekreacyjny "Laguna" 1,8 km;

- Szkoła Kajongkiet Cherngtalai 5.3 km.;

- Bangkok Hospital Bangtao Clinic 1.8 km.;

- Phuket International Airport 20 km.;

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.