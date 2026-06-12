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Wille z ogrodem na sprzedaż w Krabi, Tajlandia

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4 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Krabi, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Krabi, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesna willa jednopiętrowa na sprzedaż w spokojnej i malowniczej okolicy Krabi. Jest to …
$275,500
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Willa 4 pokoi w Krabi, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Krabi, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 389 m²
Liczba kondygnacji 3
Premium willa na sprzeda ¿w komorze z 8 domami. Unikalna lokalizacja otoczona wapiennymi gór…
$355,673
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Agencja
UndersunEstate
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Willa 3 pokoi w Krabi, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Krabi, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesna willa z 2 sypialniami z prywatnym basenem na sprzedaż w Ao Nang, Krabi, popularne…
$181,555
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Agencja
UndersunEstate
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International Property AlertInternational Property Alert
Willa 4 pokoi w Krabi, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Krabi, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
A new one-storey 3-bedroom villa with a private pool and a spacious green plot is located at…
$182,630
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Agencja
UndersunEstate
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Parametry nieruchomości w Krabi, Tajlandia

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