Mieszkania z basenem na sprzedaż w Hua Hin, Tajlandia

1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Hua Hin, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Hua Hin, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 6/6
Doświadcz doskonałej mieszanki komfortu i luksusu w tym oszałamiającym 1-pokojowe mieszkanie…
$83,045
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parametry nieruchomości w Hua Hin, Tajlandia

