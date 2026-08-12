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Dom wolnostojący na sprzedaż w Tajlandia

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Dom wolnostojący Usuwać
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2 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Krabi, Tajlandia
Dom wolnostojący 4 pokoi
Krabi, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 1
Marzenie o miejscu, gdzie poranek zaczyna się od górskich krajobrazów i ciszy? Willa jest tw…
$570,000
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Agencja
UndersunEstate
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Dom wolnostojący w Choeng Thale, Tajlandia
Dom wolnostojący
Choeng Thale, Tajlandia
✅ Projekt znajduje się w prestiżowej dzielnicy Laguna na zachodnim wybrzeżu Phuket, 900 m od…
$1,47M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Tajlandia

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